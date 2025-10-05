藥華藥營收／9月13億元、月增3.4% 年增41% 前三季首度突破百億元大關

藥華藥（6446）5日公告9月營收13.2億元，月增3.43%，年增41.34%；累計今年前三季營收107.5億元，年增61.14%，不僅首度突破百億元，更已超越去年全年，刷新營運里程碑。公司表示，美國與日本子公司銷售團隊已完成擴編與培訓，預期第4季起逐步展現效益，更為明年營收注入新動能。

藥華藥表示，9月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg），其中美國市場出貨針數再創新高，顯示對Ropeg需求增長。Ropeg目前已獲全球近50個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，今年底前亦可望再取得墨西哥藥證。

新適應症方面，原發性血小板過多症（ET）的藥證申請正加速推進。今年已完成中國大陸、台灣、及日本的送件。美國FDA同意藥華藥直接送件，公司將於第4季正式向美國申請，並爭取優先審查資格，如順利獲准，有望最快於明年上半年取得美國藥證；如以標準審查資格進行，美國藥證則落在明年下半年，公司正面看待ET開啟營運的第二成長引擎。

藥華藥的Ropeg用於ET的第三期臨床試驗「SURPASS ET」數據，即將刊登於國際知名血液學專刊《The Lancet Haematology》，由血液學權威 Dr. Ruben A. Mesa 擔任通訊作者。該研究持續獲國際高度重視與肯定，凸顯Ropeg在ET治療的臨床價值，並將成為後續藥證審查及臨床應用的重要依據。此成果繼今年於美國臨床腫瘤學會（ASCO）及歐洲血液學協會（EHA）發表後，亦將積極爭取在美國血液學年會（ASH）中報告，持續提升Ropeg在三大國際血液學術會議的能見度與影響力。

藥華藥也正積極拓展多適應症布局，持續打造長期成長曲線。在骨髓增生性腫瘤（MPN）治療領域中，公司已啟動針對Ropeg用於治療早前期原發性骨髓纖維化（PMF）患者的全球第三期臨床試驗 HOPE-PMF，計畫於台灣、美國、日本、大陸等多國同步進行，目標招募150名受試者。繼8月8日在日本完成首位受試者給藥後，10月1日在臺大醫院完成臺灣第一位受試者給藥，目前已有多位患者參與試驗，臨床進度穩步推進。

Ropeg用於PMF已有卓越的臨床試驗數據支持，由香港大學醫學院瑪麗醫院血液科Professor Gill主持的第二期IIT試驗「P1101MF」，展現Ropeg在PMF治療中的潛力，該試驗之正面成果已於2025年EHA年會以口頭報告形式發表，吸引近千位專業人士聆聽，顯示Ropeg在國際血液腫瘤領域備受關注。未來Ropeg有望為PMF患者帶來新的治療選項，解決尚未被滿足的醫療需求。