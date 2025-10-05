大立光營收／9月62.35億元、月增4% 為一年來新高

美國政府停擺，擾亂就業關鍵數據報告公布時間，但不影響投資人對股市的樂觀看法，因為市場認為10月美國聯準會（Fed）降息根本是板上釘釘，12月繼續降息的預期也更為加強，代表9月降息的資金才剛到位，10月底降息的資金將再度湧來，目前美股維持多頭行情，台股也亦步亦趨。專家表示，泡沫行情值得擁抱，但須關注三大停利訊號，一旦出現，記得果斷離場。

2025-10-05 10:00