台股再攀新高 法人：資金行情延續、AI題材助攻電子業

中央社／ 台北5日電

台股3日收盤大漲382.67點，再攀歷史新高26761.06點。法人分析，台股仍處於多頭格局，美國聯邦準備理事會（Fed）再降息機率高，有助於延續資金行情，加上人工智慧（AI）題材不斷，電子產業長線仍樂觀。

上週台股強彈1180.74點，週線大漲4.62%，週線連6紅，平均日均量為新台幣4766.45億元。

三大法人動向方面，上週僅投信小幅調節台股3.68億元，外資買超595.86億元，自營商連續第4週回補、金額達241.65億元，三大法人單週合計買超833.83億元。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，目前美股和台股都在創新高，市場仍處於多頭格局，屬於資金行情，應該更關注題材面和技術面。只要加權指數未有效跌破5日均線約26104點、高檔未出現6000億元以上的爆量黑K棒、融資餘額沒回到3000億元以上，行情將持續走高。

不過，黎方國提醒，今年台股漲勢有7成由台積電貢獻，市場70%資金集中在電子股，需留意類股分化嚴重的現象。

他也提到，美國政府關門對股市影響不大，參考歷史經驗，股市甚至可能不跌反漲，投資人不需過度悲觀。市場預期聯準會10月及12月將進行預防性降息（為了避免過高的利率打擊實體經濟而降息），有助於帶動股市上漲。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，AI題材不斷，輝達（NVIDIA）旗下GB系列產品下半年出貨量穩定增加，在輝達及4大雲端服務供應商加大投資的帶動下，電子產業長線仍樂觀。

廖炳焜說，美國聯準會10月再降息1碼機率高，資金效應有利股市表現，即使面臨中秋與雙十連假，多頭持續強勢，推升台股進入10月即再創新高。

數據面來看，廖炳焜表示，自2010年統計以來，中秋過後台股表現漸入佳境，統計中秋後20日、後40日、後60日，上漲機率分別為47%、60%、73%，平均漲幅0.6%、0.3%、2.2%，顯見中秋後進入第4季旺季行情，多頭走勢鮮明。

廖炳焜認為，目前台股加權指數本益比超過17倍，指數漲多為最大風險；從籌碼面分析，融資餘額確實出現短期增速加快，雖會導致盤勢震盪幅度加大，但整體融資並未失控。不過國內外仍存在不確定因素干擾，且今年第3季行情不跌反漲，10月指數仍有修正可能。

台股 美國聯準會

相關新聞

本周台股／降息在望高點不設限？專家：擁抱泡沫行情

美國政府停擺，擾亂就業關鍵數據報告公布時間，但不影響投資人對股市的樂觀看法，因為市場認為10月美國聯準會（Fed）降息根本是板上釘釘，12月繼續降息的預期也更為加強，代表9月降息的資金才剛到位，10月底降息的資金將再度湧來，目前美股維持多頭行情，台股也亦步亦趨。專家表示，泡沫行情值得擁抱，但須關注三大停利訊號，一旦出現，記得果斷離場。

美股三A超猛 大立光、家登、廣達等14檔台鏈吃香喝辣

美股近來強勢創高，激勵台股跟著迭創新猷。美股中，特別是輝達（NVIDIA）、蘋果（APPLE）、艾司摩爾（ASML）等三...

大立光9日法說聚焦四議題 9月營收有望站上65億元大關

大立光將於9日舉行線上法說會，除公布今年第2季營運成果，也將釋出最新營運展望，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPho...

大立光法說會10月9日登場 新機效應和機器人布局受關注

光學元件廠大立光預計10月9日召開線上法人說明會，將是下週台股重頭戲，蘋果（Apple）iPhone 17系列新機效應，...

台積電攻上1,400元推升台股挑戰27,000點 本周大漲1,180點、漲幅4.6%

加權指數周五開高走高收最高，終場上漲382點，收在26,761點，成交量約4,800億元。籌碼面部分，三大法人買超213...

法人圈最高目標指數 高盛：台股上看27,800

台股挾國際熱錢流入，近期加權指數見高不是高，昨（2）日再大漲395點收26,378點，改寫歷史新猷。高盛證券在最新「台股...

