美股三A超猛 大立光、家登、廣達等14檔台鏈吃香喝辣

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股近來強勢創高，激勵台股跟著迭創新猷。美股中，特別是輝達（NVIDIA）、蘋果（APPLE）、艾司摩爾（ASML）等三檔個股表現亮眼，連動台系「三A概念股」如大立光、家登、廣達等14檔也表現強勢。

人工智慧（AI）需求暢旺，花旗最新報告將輝達目標價調升至210美元，推升上周股價再攀高；蘋果未來將推出摺疊機與AI智慧眼鏡等新品，吸引買盤大舉卡位，推升股價攀波段高峰；艾司摩爾受惠台積電、三星需求旺，股價更強勢表態。

法人指出，隨輝達、蘋果、艾司摩爾前景暢旺，近來股價表現又強勢，可望激勵台系「三A概念股」，包括台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、國巨（2327）、大立光（3008）、新日興（3376）、玉晶光（3406）、TPK-KY（3673）、中砂（1560）、京鼎（3413）、家登（3680）等。

鴻海受惠輝達AI伺服器機櫃營收強勁成長，加上雲端服務供應商（CSP）下單比重提升，及主權AI專案將自明年下半年貢獻營收，外資法人紛紛看好，摩根大通將鴻海目標價升至270元，居外資圈最高，給予「買進」評等。

緯創上周五股價153.5元，為史上第五高，由於從消費市場轉向商用市場的轉型成效漸顯，且隨系統層級的AI產品今年開始出貨，使轉型顯著加速，摩根士丹利上調其 2026–2027 年的AI機櫃出貨預測，股價氣盛。

近來AI智慧眼鏡成為全球關注焦點，蘋果iPhone 17銷售看旺，加上明年將推出折疊智慧型機，且即將跨足AI智慧眼鏡新領域，激勵大立光、玉晶光、新日興等蘋概股近來重獲投資人青睞。

全球半導體產業景氣火紅，相關大廠投入先進製程幾乎都少不了艾司摩爾的設備，包括台積電、三星、英特爾、美光、SK海力士等都是艾司摩爾重要客戶。隨艾司摩爾月中將公布財報，吸引押寶買盤提前卡位。

家登主要提供EUV光罩盒。由於家登下世代高數值孔徑 EUV Pod已獲艾司摩爾全球唯一認證，近來股價轉強，似有再拉新一波多頭格局的態勢。

AI 摩爾 台積電

延伸閱讀

輝達總部看中T17、T18卡關 李四川曝解決方法

大立光法說會10月9日登場 新機效應和機器人布局受關注

輝達對總部卡關非常失望 知情人士透露先建後移不可行、不滿政治口水

輝達台灣總部選址 新壽：對方只要T17、T18

相關新聞

美股三A超猛 大立光、家登、廣達等14檔台鏈吃香喝辣

美股近來強勢創高，激勵台股跟著迭創新猷。美股中，特別是輝達（NVIDIA）、蘋果（APPLE）、艾司摩爾（ASML）等三...

大立光9日法說聚焦四議題 9月營收有望站上65億元大關

大立光將於9日舉行線上法說會，除公布今年第2季營運成果，也將釋出最新營運展望，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPho...

大立光法說會10月9日登場 新機效應和機器人布局受關注

光學元件廠大立光預計10月9日召開線上法人說明會，將是下週台股重頭戲，蘋果（Apple）iPhone 17系列新機效應，...

台積電攻上1,400元推升台股挑戰27,000點 本周大漲1,180點、漲幅4.6%

加權指數周五開高走高收最高，終場上漲382點，收在26,761點，成交量約4,800億元。籌碼面部分，三大法人買超213...

法人圈最高目標指數 高盛：台股上看27,800

台股挾國際熱錢流入，近期加權指數見高不是高，昨（2）日再大漲395點收26,378點，改寫歷史新猷。高盛證券在最新「台股...

台積電領漲 台股寫五驚奇

台北股匯市昨（2）日雙升，台股多頭士氣如虹，指數開高收高，台積電股價大漲40元收1,365元，市值首度突破35兆大關達3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。