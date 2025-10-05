美股三A超猛 大立光、家登、廣達等14檔台鏈吃香喝辣

美股近來強勢創高，激勵台股跟著迭創新猷。美股中，特別是輝達（NVIDIA）、蘋果（APPLE）、艾司摩爾（ASML）等三檔個股表現亮眼，連動台系「三A概念股」如大立光、家登、廣達等14檔也表現強勢。

人工智慧（AI）需求暢旺，花旗最新報告將輝達目標價調升至210美元，推升上周股價再攀高；蘋果未來將推出摺疊機與AI智慧眼鏡等新品，吸引買盤大舉卡位，推升股價攀波段高峰；艾司摩爾受惠台積電、三星需求旺，股價更強勢表態。

法人指出，隨輝達、蘋果、艾司摩爾前景暢旺，近來股價表現又強勢，可望激勵台系「三A概念股」，包括台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、國巨（2327）、大立光（3008）、新日興（3376）、玉晶光（3406）、TPK-KY（3673）、中砂（1560）、京鼎（3413）、家登（3680）等。

鴻海受惠輝達AI伺服器機櫃營收強勁成長，加上雲端服務供應商（CSP）下單比重提升，及主權AI專案將自明年下半年貢獻營收，外資法人紛紛看好，摩根大通將鴻海目標價升至270元，居外資圈最高，給予「買進」評等。

緯創上周五股價153.5元，為史上第五高，由於從消費市場轉向商用市場的轉型成效漸顯，且隨系統層級的AI產品今年開始出貨，使轉型顯著加速，摩根士丹利上調其 2026–2027 年的AI機櫃出貨預測，股價氣盛。

近來AI智慧眼鏡成為全球關注焦點，蘋果iPhone 17銷售看旺，加上明年將推出折疊智慧型機，且即將跨足AI智慧眼鏡新領域，激勵大立光、玉晶光、新日興等蘋概股近來重獲投資人青睞。

全球半導體產業景氣火紅，相關大廠投入先進製程幾乎都少不了艾司摩爾的設備，包括台積電、三星、英特爾、美光、SK海力士等都是艾司摩爾重要客戶。隨艾司摩爾月中將公布財報，吸引押寶買盤提前卡位。

家登主要提供EUV光罩盒。由於家登下世代高數值孔徑 EUV Pod已獲艾司摩爾全球唯一認證，近來股價轉強，似有再拉新一波多頭格局的態勢。