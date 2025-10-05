大立光9日法說聚焦四議題 9月營收有望站上65億元大關

大立光（3008）將於9日舉行線上法說會，除公布今年第2季營運成果，也將釋出最新營運展望，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPhone 17後續訂單動能、機器人應用出貨表現、蘋果新折疊機動向、以及可變光圈訂單等四大議題將是會中焦點。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，也是iPhone 17鏡頭主力供應商。受惠新機鋪貨潮啟動，大立光今年8月營收59.68億元，月成長10%，年減15%，為去年11月以來新高，公司方面預期，9月拉貨動能比8月好。大立光累計今年前八月營收376.63億元，年成長8%。

大立光預計5日公布9月營收，法人估計，在新機拉貨點火下，單月營收有望站上65億元大關，為一年來最佳，預期第3季營收逼近180億元大關，為今年來新高，季增逾五成，隨營收規模放大，加上新機出貨，產品組合優化，單季毛利率有望逼近六字頭，且在新台幣對美元匯率回貶帶動下，業外收益進補，大立光上季獲利走出低谷，單季獲利有望賺逾五個股本入袋，為今年以來最好。不過，大立光不回應法人預估的財務數字。

大立光第4季營運表現取決於iPhone 17上市後，後續追單力道表現，去年i16上市因銷售狀況不如預期，未出現新一波換機潮，以致大立光產能鬆動，營收提前於8月站上全年高峰，衝破70億元大關後，逐月下滑，旺季不旺，因此i17後續訂單表現備受關注。

另一方面，林恩平在前一次法說會提及，明年有可變光圈鏡頭的案子出來，算是明年滿大的專案（Project）。林恩平雖未透露是哪家客戶，但從供應鏈消息，外界臆測，他口中的可變光圈鏡頭大案子應是明年iPhone 18旗艦機新規格，如果成真，將是iPhone相機首創新功能，進一步推升規格升級。

另一方面，市場傳出明年蘋果可能在下半年推出首款折疊手機。針對折疊手機及薄形手機對於大立光的貢獻，林恩平說，因為鏡頭要壓低，對於製造設計都是挑戰，平均售價（ASP）也會更好。部分客戶嘗試用模造玻璃（MG），但因為有一定厚度，最後仍採用塑膠鏡片，也因為厚度考量，會減少鏡片數。

談及機器人布局進展，林恩平說，下半年會以模組出貨，但量不大，今年仍以5P為主，有在研發新的規格中。