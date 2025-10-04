台股再創高 公股銀中性看待短期前景

快訊

中央社／ 台北4日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期台股迭創新高，公股銀行中性看待短期前景，謹慎調節持股水位，目前台股部位多在5至8成不等，另考量美國232條款等不確定因素，選股策略以不受關稅影響產業為主，將伺機佈局營運展望佳且具高現金殖利率題材的個股。

在台積電等權值股強勢帶領下，台股本週大漲1180.74點，集中市場指數昨天收在26761.06點，再攀歷史高峰。

放眼台股後市，土銀分析，目前台股本益比略低於美股，在全球股市中仍具備吸引力，隨著不確定性逐漸消除或淡化，加上政策與資金面偏向寬鬆，應有利台股延續上行動能，其選股策略將以不受關稅影響產業為主。

彰銀指出，展望今年第4季，美國聯準會重新進入降息循環，且經濟前景尚穩，有利多頭行情延續，惟指數處高檔位階，企業獲利是否能跟上股價所帶來估值過高的擔憂，恐削弱投資人信心，因此，隨著除權息進入尾聲，並因應權益證券風險權數將於年底調高，將調節部分持股以降低曝險。

台企銀提醒，台灣加權指數屢創新高，惟整體漲勢動能趨緩，指數於高檔區間震盪，雖短線氛圍偏多但仍需警惕關稅議題、降息延後、國際政經風險等因素影響。

第一銀表示，由於美國經濟數據顯示經濟景氣呈現放緩跡象，且232條款不確定性仍存，因此其持股操作採審慎因應，調節持股水位約1成，並將持續關注市場走勢變化，動態調整台股部位；合庫銀亦說明將視市場狀況機動調整投資部位與操作策略。

選股方面，台銀表示，台灣作為全球人工智慧（AI）供應鏈的關鍵一環，受惠AI需求強勁，將是支撐台灣經濟成長的關鍵，在挑戰與機會並存下，將動態調整投資組合，伺機布局營運展望佳且具高現金殖利率題材的個股，並嚴格控制整體風險。

華南銀說明，關稅政策反覆及地緣衝突隱憂，仍應提升風險意識，產業方面長期看好半導體製造、雲端資料中心及伺服器、5G應用、蘋概與基建等相關族群供應鏈類股。

台企銀也表示，長期而言，AI硬體、半導體、散熱、光學檢測、矽光子、電力、軍工等產業為獲利成長動能無虞的板塊，將規劃持續持有相關部位，並依市場走勢適度調控。

台股 美國聯準會 關稅

