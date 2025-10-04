快訊

台積電攻上1,400元推升台股挑戰27,000點 本周大漲1,180點、漲幅4.6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數周五開高走高收最高，終場上漲382點，收在26,761點，成交量約4,800億元。籌碼面部分，三大法人買超213.2億元，其中外資現貨買超169.5億元、期貨淨空單減少2,335口至20,852口，投信賣超16.8億元，自營商買超60.5億元。本周台股大漲1,180點，漲幅4.6%，且是連續六周上漲。

永豐期貨指出，3日台股在美股小幅上漲的帶動下，開盤即呈現正向氛圍。雖然外界原本預期連假前將出現調節與獲利了結，但盤勢發展卻完全不同，主力資金並未退場，反而一路推升指數。盤中買盤持續湧入，指數穩健走高，並在尾盤階段再度刷新歷史新高，顯示多方力道依舊佔優。

值得注意的是，台積電（2330）3日股價攻上1,400元整數大關，不僅象徵半導體龍頭持續吸引資金聚焦，也成為帶動大盤持續衝高的主要推手。由於權值股表現強勢，市場整體人氣進一步升溫。若此態勢延續，下周台股挑戰27,000 點大關的可能性顯著提高，將成為連假後投資人關注的焦點。然而，在指數屢創新高之際，仍須留意高檔震盪與短線回檔的風險，以免追高後承受較大波動。

台股 期貨

