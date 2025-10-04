聽新聞
台股再創高 台積站上一千四百元

聯合報／ 記者何佩儒／台北報導

中秋連假前夕熱錢湧入，台股終場上漲三八二點，收在昨日最高點二六七六一點，再創歷史新高，成交金額四千八百億元。本周大盤大漲一千一百八十點，集中市場市值達八十六點四兆元也創新高。

台股昨天寫下多項新紀錄，包括一、加權指數收在二六七六一點，續創新高。二、上市市值達八十六點四兆元，刷新歷史紀錄。三、台積電股價創新高，收在一千四百元，市值三十六點三兆元，同締新猷。四、電子類股指數一五八三點創新高。五、半導體類股指數突破八百點，達八一五點，寫下新紀錄。

展望後市，法人表示，由於接連有連續假期，行情震盪難免，預期下檔空間有限，後續關注台、美經貿談判是否有令市場滿意的結果。產業面上，ＡＩ相關、半導體仍為長期投資主軸，其他包括特化材料及矽光子等族群都值得關注。

