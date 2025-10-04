台股四天漲千點…指數點位、市值頻創新高 周線翻紅

無懼中秋變盤說，國際熱錢持續在連假前湧入，台股本周迭創新高。加權指數昨（3）日由電子權值股續擔任領漲要角，尾盤大單敲進台積電（2330），推升股價站上1,400元新天價，台股終場上漲382點，收在最高點26,761點，再創歷史新高；周線由黑翻紅，單周大漲1,180點。

台股昨天寫下多項新紀錄，除加權指數收在26,761點，以及台積電大漲35元收1,400元，市值36.3兆元均創高外，還包括集中市場市值達86.4兆元創高、電子類股指數1,583點創高，半導體類股指數突破800點大關，達815點新高。昨天成交量降至4,800億元。

加權指數、台積電近一月表現

外資昨天買超169.5億元，連四買，累計595.8億元；投信賣超16.8億元，轉買為賣；自營商買超60.4億元，連四買。八大公股行庫賣超69.9億元。

集中市場昨天上漲家數約占四成，族群中以記憶體、PCB、AI伺服器表現亮眼。千金股雖維持23檔，但個股有戲，緯穎股價大漲150元，以3,465元擠下川湖登上股后。

法人指出，本周台股重新站回10日線，在加權指數連創新高，大盤周漲1,180點，漲幅4.6%。成交金額因連續假期沒有上升，技術面突破前波高點26,394點，均線恢復多頭排列，短線支撐暫看缺口低點26,325點。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總黃文清看法，由於接連有連續假期，行情震盪難免，但預期下檔空間有限，後續關注台、美經貿談判是否有令市場滿意的結果。

產業方面，AI相關、半導體仍為長期投資主軸，尤其產業鏈從半導體相關設備、廠務、耗材、特化材料及矽光子、先進封裝、散熱等族群都值得關注。