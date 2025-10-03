台積盤後鉅額交易 飆出1,500元新高價

護國神山台積電（2330）昨（3）日上漲35元收1,400元，本周累計上漲100元或7.6%，且盤後鉅額交易情況也再度成為市場熱點，在2日出現1,450元的新高價後，昨日又出現1,500元的歷史新高價。

根據臺灣證券交易所資料，昨日盤後鉅額交易，以台積電成交值最高，共11筆盤後鉅額交易，合計成交1,827張，總金額25.2億元，加權平均成交價為1,379.8元，低於一般交易時間收盤價。

進一步檢視盤後鉅額交易，成交價介於1,365元至1,500元，更出現配對交易10張、股價1,500元新高的行情，成交總金額1,500萬元；最低是平盤價的1,365元，成交120張，總成交金額為1.63億元。

籌碼面上，外資連續買超第四個交易日，買超金額來到227.96億元、投信終止連三買，轉為賣超5.7億元、自營商連續12個交易日買超，累計買超195.91億元。

台積電將於本月16日舉行法說會，在全球晶片供應鏈的龍頭地位與投資吸引力下，近期一舉一動都成為市場焦點，根據今年來台積電法說前台股表現，台股仍有機會持續上演「拉積盤」，波段行情有望再起。