大小摩看蘋鏈 按讚四贏家…唱旺大立光、玉晶光、義隆、譜瑞前景

蘋果（Apple）股價近來表現走強，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）證券最新報告同聲唱旺供應鏈前景。小摩看好iPhone 17需求續熱，並上修2025年iPhone產量預估，大摩則點名蘋果有望在PC半導體市場脫穎而出，分別按讚大立光（3008）、玉晶光、義隆與譜瑞-KY等台廠，有望成下一波新贏家。

台廠供應鏈中，小摩給予大立光、玉晶光「優於大盤」評等。大摩則點名兩檔台廠，義隆由「中立」升至「優於大盤」評級、目標價由120元升至150元；譜瑞-KY也由「中立」升至「優於大盤」評級、目標價由747元升至888元。

根據小摩最新上調2025年iPhone專業電子代工廠（EMS）年產量至2.51億支，年增率約6%，高於先前預估的2.47億支，主因iPhone 17系列需求強勁。

受惠中國大陸市場銷售表現亮眼，iPhone 17基礎款、Pro及Pro Max等新機交貨時間持續偏長。

長線而言，小摩對iPhone長期出貨量不悲觀，因預期2026至2027年間將有新型態產品問世，包括2026年上半年的iPhone 17e、下半年的折疊式iPhone，以及2027年上半年的iPhone 18e與18基礎款等。

台廠中，由於光學元件受惠iPhone規格升級，成長潛力強勁。因此，小摩看好大立光，預期在未來數個產品周期中可望受惠於鏡頭規格持續提升。

同時也看好玉晶光，主因產品組合多元，涵蓋智慧眼鏡、智慧家庭，以及來自美國新雲端服務供應商的新鏡頭訂單挹注，皆給予「優於大盤」評等。

值得注意的是，蘋果有望成為PC半導體市場的少數亮點。

根據大摩蘋果分析師Erik Woodring預測，MacBook出貨量2025年有望成長9%、2026年成長3%。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、科技產業分析師顏志天看法，隨著市場對WoA（Windows on ARM）與AI PC的熱度逐漸降溫，加上X86生態系競爭加劇，資金關注焦點正轉向iOS平台及後端內容受惠族群。

雖然整體PC市場在第4季前仍顯疲弱，僅部分元件預估維持低個位數成長，但與iOS相關的元件表現相對突出，主因性價比更具吸引力，預期2026年蘋果電腦導入觸控面板後，亦將進一步提供動能支撐。

台廠供應鏈中，大摩點讚兩檔台廠，將義隆、譜瑞-KY評級雙雙由「中立」升至「優於大盤」評級，目標價分別升至150元、888元。