興櫃一周回顧／鑫品生醫漲35% 最耀眼
觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由生技醫療股鑫品生醫（4170）奪下，漲幅35.7%。
本周漲幅超過一成檔數有15檔，其中前十強介於14.8%至35.7%間，以產業分布觀察，科技股一共有六檔入列，生技醫療股有三檔，另外一檔是綠能環保股。
本周漲幅前六強依序為生技醫療股鑫品生醫35.7%、電子零組件製造業股恆勁科技28.2%、電子零組股年程27.7%、生技醫療漢達19.7%、連接器股太康精密19.6%、電子零組股達勝18.5%。
