一周熱門零股／鴻海、緯創、台積 交投重心
台股本周焦點在於美國政府關門、聯準會官員鷹派與鴿派分歧等多空因素交錯，行情震盪走高，零股市場以鴻海（2317）等大型電子權值股、市值與高股息ETF為交投重心。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、群益台灣精選高息、緯創、台積電、華邦電、國泰永續高股息、廣達、元大高股息、力積電，十檔標的交易量從948萬至318萬股，較上周降溫。
市場專家指出，美國國會未能通過撥款協議，兩黨激化對立，後續將左右台股零股投資人選股策略。
