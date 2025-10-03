快訊

一周熱門零股／鴻海、緯創、台積 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國政府關門、聯準會官員鷹派與鴿派分歧等多空因素交錯，行情震盪走高，零股市場以鴻海（2317）等大型電子權值股、市值與高股息ETF為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、群益台灣精選高息、緯創、台積電、華邦電、國泰永續高股息、廣達、元大高股息、力積電，十檔標的交易量從948萬至318萬股，較上周降溫。

市場專家指出，美國國會未能通過撥款協議，兩黨激化對立，後續將左右台股零股投資人選股策略。

投信認錯回補台股 連三買

相關新聞

台股四天漲千點…指數點位、市值頻創新高 周線翻紅

無懼中秋變盤說，國際熱錢持續在連假前湧入，台股本周迭創新高。加權指數昨（3）日由電子權值股續擔任領漲要角，尾盤大單敲進台...

台股再創高 台積站上一千四百元

中秋連假前夕熱錢湧入，台股終場上漲三八二點，收在昨日最高點二六七六一點，再創歷史新高，成交金額四千八百億元。本周大盤大漲...

大小摩看蘋鏈 按讚四贏家…唱旺大立光、玉晶光、義隆、譜瑞前景

蘋果（Apple）股價近來表現走強，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）證券最新報告同聲唱旺供應鏈前景。小摩看好iPho...

台積盤後鉅額交易 飆出1,500元新高價

護國神山台積電昨（3）日上漲35元收1,400元，本周累計上漲100元或7.6%，且盤後鉅額交易情況也再度成為市場熱點，...

興櫃一周回顧／鑫品生醫漲35% 最耀眼

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由生技...

