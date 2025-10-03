聽新聞
就市論勢／AI供應鏈、記憶體 吸睛
盤面分析
台股高點不設限，昨（3）日收盤再攀歷史新高26,761點，續揚1.45%，漲382點，本周強彈1,180點，周線大漲4.62%。
三大法人動向，本周僅投信小幅調節3.68億元，外資買超595.86億元，自營商連續第四周回補241.65億元，三大法人合計買超833.83億元。
投資建議
選股上仍應以目前強勢的科技股為主軸，建議採多元布局、選股不選市，可挑選晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計與IP、AI供應鏈、記憶體、機器人、AR/VR眼鏡、低軌衛星、軍工概念股、電力等。
