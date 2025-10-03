台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

護國神山台積電（2330）3日再度刷新歷史新高價，走勢呈現開高走高，終場以當日最高價的1,400元收市，上漲35元，本周累計上漲100元或7.6%，且盤後鉅額交易情況也再度成為市場熱點，繼2日出現1,450元的新高價指路後，今日再出現1,500元的歷史新高價。

根據臺灣證券交易所資料，3日盤後鉅額交易中，以台積電成交值最高，共有11筆盤後鉅額交易，合計成交1,827張，總金額25.2億元，加權平均成交價為1,379.8元，低於一般交易時間的收盤價。

進一步檢視盤後鉅額交易，成交價介於1,365元至1,500元，更是出現透過配對交易完成1,500元新高的盤後鉅額交易，合計共10張，總金額為1,500萬元；最低是平盤價的1,365元，成交120張，總成交金額為1.63億元。

在3日盤後鉅額交易中，比較熱門的還有IC設計龍頭聯發科、緯創、智邦等電子股。