大小摩唱旺蘋果供應鏈！iPhone 17、PC半導體成雙優勢 點名這四台廠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
大摩點名PC半導體市場蘋果有望脫穎而出，按讚大立光、玉晶光、義隆與譜瑞等台廠。聯合報系資料照
大摩點名PC半導體市場蘋果有望脫穎而出，按讚大立光、玉晶光、義隆與譜瑞等台廠。聯合報系資料照

蘋果（Apple）股價近來表現走強，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）證券最新報告同聲唱旺供應鏈前景。小摩看好iPhone 17需求續熱，並上修2025年iPhone產量預估；大摩則點名PC半導體市場蘋果有望脫穎而出。按讚大立光（3008）、玉晶光（3406）、義隆（2458）與譜瑞-KY（4966）等台廠，有望成下一波新贏家。

根據小摩最新預估，上調2025年iPhone 純電子代工廠（EMS）年產量至2.51億支，年增率約6%，較先前的2.47億支預估提高2%，主因來自iPhone 17系列需求強勁。自從新機上市後，iPhone 17基礎款、Pro及Pro Max交貨時間持續偏長，反映中國大陸市場銷售表現亮眼。

另外，小摩也將2025年下半年iPhone EMS總產量上修3%，達1.47億支，其中第3季為5,900萬支、第4季為8,800萬支。以機種來看，iPhone 17系列產占9,500萬支，較2024年下半年iPhone 16系列高出3%。

長線而言。小摩對iPhone長期出貨量並不悲觀，預期2026至2027年間將有新型態產品問世，包括2026年上半年的iPhone 17e、下半年的摺疊式iPhone，以及2027年上半年的iPhone 18e與18基礎款等。

台廠中，由於光學元件受惠iPhone規格升級，成長潛力強勁。因此，小摩看好大立光，預期在未來數個產品周期中可望受惠於鏡頭規格持續提升。

同時也看好玉晶光，主因產品組合多元，涵蓋智慧眼鏡、智慧家庭，以及來自美國新雲端服務供應商的新鏡頭訂單挹注，皆給予「優於大盤」評等。

值得注意的是，蘋果有望成為PC半導體市場的少數亮點，根據大摩蘋果分析師Erik Woodring則預測，MacBook出貨量2025年有望成長9%、2026年成長3%。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、科技產業分析師顏志天看法，隨著市場對WoA（Windows on ARM）與AI PC的熱度逐漸降溫，加上X86生態系競爭加劇，資金與關注焦點正轉向iOS平台及後端內容受惠族群。

雖然整體PC市場在第4季前仍顯疲弱，僅部分元件預估維持低個位數成長，但與iOS相關的元件表現相對突出，主因性價比更具吸引力，預期2026年蘋果電腦導入觸控面板後，亦將進一步提供動能支撐。

台廠供應鏈中，大摩點名兩檔台廠，義隆由「中立」升至「優於大盤」評級、目標價由120元升至150元；譜瑞-KY也由「中立」升至「優於大盤」評級、目標價由747元升至888元，而兩檔股價3日分別大漲6.2%、4.7%，表現強勢。

護國神山台積電（2330）3日再度刷新歷史新高價，走勢呈現開高走高，終場以當日最高價的1,400元收市，上漲35元，本周...

蘋果（Apple）股價近來表現走強，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）證券最新報告同聲唱旺供應鏈前景。小摩看好iPho...

台股3日收26,761.06點， 上漲382.67點，漲幅1.45%， 持續創歷史新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買...

晶圓代工廠台積電連續4個交易日股價上揚，今天收在1400元，創下新天價。台積電本週以4個交易日自1300元上漲至1400...

台股高點不設限，3日收盤再攀歷史新高，以26,761.06點收盤，上漲382.67點，漲幅1.45%，本周強彈1,180...

前行政院副院長施俊吉今於安聯經濟論壇表示，「凡需美國保護者即需投資美國」，包括歐盟、日本、南韓及台灣皆需要。由於日圓是國...

