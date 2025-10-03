快訊

外資買超169億 買超這檔記憶體股最多、台積電僅獲買超863張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統計今日外資買賣超個股發現，華邦電高居外資買超冠軍，單日買超33,276張。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
統計今日外資買賣超個股發現，華邦電高居外資買超冠軍，單日買超33,276張。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

台股3日收26,761.06點， 上漲382.67點，漲幅1.45%， 持續創歷史新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超169.6億元，統計外資買賣超個股發現，華邦電（2344）高居外資買超冠軍，單日買超33,276張，但力積電（6770）卻遭大賣，單日賣超31,597張；台積電（2330）創天價1,400元，外資僅買超863張。

台股早盤以26,435.1開高， 上漲56.71點，台積電以平盤1,365元開出，最後一盤爆出大買單拉升5元股價，終場收在1,400元，創下天價，影響大盤指數約292點；台積電領軍大盤指數衝高，終場收在26,761.06點，上漲382.67點，創下歷史新高。

台積電之外，貢獻大盤指數第二高的則是台達電（2308），接下來則是聯發科（2454），另外，緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、智邦（2345）、南電（8046）、鴻海（2317）、華邦電也是助攻要角。

三大法人買超210.76億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超169.6億元，投信賣超19.34億元；自營商買超（合計）60.5億元，其中自營商（自行買賣）買超27.37億元、自營商（避險）買超33.14億元。

統計外資買超前十名個股中，華邦電以38.8元收盤，漲幅7.78%，成交量逾57萬張， 為個股成交量冠軍，同時也是外資單日買超第一名；其次則是廣達獲外資買超16,663張；鴻海也獲外資買超14,697張。

台積電領軍大盤指數衝高，股價收在1,400元，創下歷史新高，但外資則是僅買超863張，投言賣超360張，自營商買超896張，三大法人買超1,399張。

台積電本週4個交易日急漲100元 市值激增2.59兆元

誰買的？台積電最後一盤爆5711張買單 股價創高收1400元 市值36.3兆元

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

台股再創歷史新高 10月首周強彈1180點

台股高點不設限，3日收盤再攀歷史新高，以26,761.06點收盤，上漲382.67點，漲幅1.45%，本周強彈1,180...

台股創高推手！三大法人買超210億元 本周回補833億元

台股3日由台積電（2330）創1,400元新天價喊衝，包括台達電（2308）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、奇鋐...

施俊吉：日本可印鈔投資美國 台灣投資只能賣美債

前行政院副院長施俊吉今於安聯經濟論壇表示，「凡需美國保護者即需投資美國」，包括歐盟、日本、南韓及台灣皆需要。由於日圓是國...

台積電本週4個交易日急漲100元 市值激增2.59兆元

晶圓代工廠台積電連續4個交易日股價上揚，今天收在1400元，創下新天價。台積電本週以4個交易日自1300元上漲至1400...

台股周線狂飆1,180點連6紅！博磊大漲42%奪冠 五大權值股2檔跑贏大盤

台股本周在台積電（2330）不斷刷新歷史天價、衝上1,400元領攻下，大盤指數也續漲1,180.74點、漲幅達4.62%...

