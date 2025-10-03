台積電本週4個交易日急漲100元 市值激增2.59兆元

晶圓代工廠台積電連續4個交易日股價上揚，今天收在1400元，創下新天價。台積電本週以4個交易日自1300元上漲至1400元，單週漲幅達7.69%，市值增加2.59兆元，攀高至新台幣36.3兆元。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altaman）本週來台拜會台積電及鴻海後，陸續轉往韓國及日本，與三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）和日立（Hitachi）尋求策略合作，使得台積電和鴻海等AI族群成為市場資金追逐目標，股價紛紛走高。

其中，台積電在外資連續4個交易日累計買超逾1.6萬張下，股價連日上揚，4個交易日大漲100元，自1300元攀高至1400元，創下歷史新高，市值大增2.59兆元，攀升至36.3兆元，貢獻大盤達802點。

根據台灣集保結算所資料，台積電9月以來股東人數一度滑落至156萬5431人，減少3.7萬人；不過，隨著股價衝破1300元後回檔整理，至9月26日台積電股東人數也回升至157萬3350人。