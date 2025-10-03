快訊

台股再創歷史新高 10月首周強彈1180點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股再創歷史新高，且從數據來看，進入第4季上漲機率明顯上升。（本報系資料庫）
台股再創歷史新高，且從數據來看，進入第4季上漲機率明顯上升。（本報系資料庫）

台股高點不設限，3日收盤再攀歷史新高，以26,761.06點收盤，上漲382.67點，漲幅1.45%，本周強彈1,180.74點，周線大漲4.62%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，在選股上，仍應以目前強勢的科技股為主軸，建議採多元布局、選股不選市。

三大法人動向上，本周僅投信小幅調節3.68億元，外資買超595.86億元，自營商連續第4周回補241.65億元，三大法人合計買超833.83億元。

廖炳焜指出，AI題材不斷，包括輝達（NVIDIA）旗下GB系列產品下半年出貨量穩定增加，在輝達及四大雲端服務供應商加大投資帶動下，電子產業長線仍樂觀，加上聯準會10月再降息1碼機率高，資金效應有利股市表現，即使即將進入中秋與雙十連假，多頭持續強勢，推升台股進入10月即再創新高。

且從數據來看，進入第4季上漲機率明顯上升，廖炳焜表示，自2010年統計以來，中秋過後台股表現漸入佳境，統計中秋後20日、後40日、後60日，上漲機率分別為47%、60%、73%，平均漲幅-0.6%、0.3%、2.2%，顯見中秋後進入第4季旺季行情，多頭走勢鮮明；今年中秋節落在10月，本月下半月尚有IMF年會、中國四中全會、FOMC會議等重要活動。

廖炳焜認為，目前加權指數本益比超過17倍，指數漲多即為最大風險，從籌碼面分析，融資餘額確實出現短期增速加快，雖會使盤勢震盪幅度將加大，但整體融資並未失控。不過因為國內外仍存在不確定因素干擾，且今年第3季行情不跌反漲，10月指數仍有修正可能，預期屆時將會是長線另一波切入點。

在選股上，仍應以目前強勢的科技股為主軸，廖炳焜建議採多元布局、選股不選市，可挑選晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計與IP、AI供應鏈、記憶體、機器人、AR/VR眼鏡、低軌衛星、軍工概念股、電力等。

台股 三大法人 科技股 輝達

相關新聞

台股創高推手！三大法人買超210億元 本周回補833億元

台股3日由台積電（2330）創1,400元新天價喊衝，包括台達電（2308）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、奇鋐...

施俊吉：日本可印鈔投資美國 台灣投資只能賣美債

前行政院副院長施俊吉今於安聯經濟論壇表示，「凡需美國保護者即需投資美國」，包括歐盟、日本、南韓及台灣皆需要。由於日圓是國...

外資買超169億 買超這檔記憶體股最多、台積電僅獲買超863張

台股3日收26,761.06點， 上漲382.67點，漲幅1.45%， 持續創歷史新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買...

台積電本週4個交易日急漲100元 市值激增2.59兆元

晶圓代工廠台積電連續4個交易日股價上揚，今天收在1400元，創下新天價。台積電本週以4個交易日自1300元上漲至1400...

台股周線狂飆1,180點連6紅！博磊大漲42%奪冠 五大權值股2檔跑贏大盤

台股本周在台積電（2330）不斷刷新歷史天價、衝上1,400元領攻下，大盤指數也續漲1,180.74點、漲幅達4.62%...

