施俊吉：日本可印鈔投資美國 台灣投資只能賣美債

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
行政院前副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
行政院前副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片

前行政院副院長施俊吉今於安聯經濟論壇表示，「凡需美國保護者即需投資美國」，包括歐盟、日本、南韓及台灣皆需要。由於日圓是國際儲備貨幣，加上美日早已簽署貨幣互換（Currency SWAP）協定，日本可以印日圓投資美國，但台幣及韓圜皆無此條件，只有分別高達五千餘億及四千餘億的外匯存底，故強迫台灣投資最終只能用賣美債解決問題。

針對目前談判中的美台投資協議，施俊吉表示，台灣就像「薛丁格的貓」，實情不知，狀況不明，有人活在全知的宇宙，有人活在半知的宇宙；有些總統財經顧問或「國師」知道談判秘密即有如活在半知的宇宙，他更擔心發生內線交易，這些人知道做多或做空。

對於美日投資協議，施俊吉指出，是標準不平等條約，但日本可以印鈔投資；因為日圓是國際儲備貨幣，日本銀行只要印日圓拿去國際市場賣就能換美元回來去美國投資。但日圓印太多可能爆發貨幣危機，不過美日早已簽署貨幣互換（Currency SWAP）協定，美國聯準會在危機發生時必須提供美元給日本以安定匯市與金融。因此，日本要湊5,500億美元並不困難，尤其軟銀創辦人孫正義可能受日本或美國所託要成立美日主權基金，規模達3,000億美元，今年5月還來台見了政院副院長鄭麗君，也可能是邀請台灣加入。

另一方面，他提到，韓圜不是國際儲備貨幣，也不受SWAP協定保護，但看到美國現在要與韓國簽SWAP。如果沒有辦法印韓圜換美鈔，韓國有四千多億外匯存底，只能賣美債，但金額大恐造成美債市場波動，美國須衡量。另南韓有主權基金也對其不利，可被川普當成自動提款機。

施俊吉強調，新台幣當然不是國際儲備貨幣，同樣也沒有貨幣交換協定的保護，台積電（2330）已經投資美國，加上願搬科學園區赴美，不知是否已足夠，如強迫台灣投資最終只能用賣美債解決問題，對美國不好。

