台股創高推手！三大法人買超210億元 本周回補833億元

台股3日由台積電（2330）創1,400元新天價喊衝，包括台達電（2308）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、智邦（2345）、南電（8046）、鴻海（2317）等AI概念族群紛紛發動強攻，拉抬大盤續漲382.67點，再度改寫26,761.06點歷史新高點，成交值縮減至4,630億元。三大法人再買超210.76億元，累計本周回補買超833.83億元。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超169.6億元，投信賣超19.34億元；自營商買超（合計）60.5億元，其中自營商（自行買賣）買超27.37億元、自營商（避險）買超33.14億元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股僅4檔。其中，華邦電（2344）成交577,775張穩居人氣王；力積電（6770）成交252,970張，股價續跌1.81%、收27.2元；期街口布蘭特正2（00715L）成交246,105張，股價跌3.89%、收10.62元；東元（1504）成交132,994張。

觀察今日成交值超過百億元個股有11檔，股價除東元收黑外、其餘皆漲，又以南電強勢漲停最剽悍，且終場仍高掛逾3.2萬張買單排隊。依序為：台積電426.19億元，股價漲2.56%、收1,400元；華邦電216.5億元，股價漲7.78%、收38.8元；台達電164.49億元，股價漲5.37%、收942元；東元150.82億元，股價跌0.87%、收113.5元；緯創（3231）130.66億元，股價漲2.68%、收153.5元；奇鋐129.3億元，股價漲5.91%、收1,165元；廣達116.94億元，股價漲2.04%、收300元；鴻海115.49億元，股價漲0.44%、收226.5元；群聯（8299）112.94億元，股價漲4.15%、收829元；南電110.44億元，股價漲9.96%、收254元；緯穎102.86億元，股價漲4.52%、收3,465元。