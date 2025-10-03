快訊

台股周線狂飆1,180點連6紅！博磊大漲42%奪冠 五大權值股2檔跑贏大盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
在權值股台積電強勢帶領下，台股3日開高走高突破26700點，終場加權指數收在今天最高26761.06點，上漲382.67點，續寫歷史新高。中央社
在權值股台積電強勢帶領下，台股3日開高走高突破26700點，終場加權指數收在今天最高26761.06點，上漲382.67點，續寫歷史新高。中央社

台股本周在台積電（2330）不斷刷新歷史天價、衝上1,400元領攻下，大盤指數也續漲1,180.74點、漲幅達4.62%，周線連六紅，日均量降至4,598.25億元；櫃買指數漲6.63點、漲幅2.58%，周線由黑翻紅，日均量也降至1,227.75億元。法人指出，下周即將迎來中秋節及雙十節連續長假，節前賣壓恐隨之浮現，審慎為宜。

本周五大權值股中，台積電、台達電（2308）漲幅超車大盤。其中，台積電周漲7.69%、收1,400元歷史新高，周線連六紅；鴻海（2317）漲3.19%、收226.5元，周線連兩紅；台達電漲11.08%、收942元，刷新盤中944元、收盤942元雙天價，周線由黑翻紅；聯發科（2454）強拉尾盤，漲0.76%、收1,320元，周線由黑翻紅；富邦金（2881）陷入整理，持平收在86.5元。

個股表現上，本周漲幅前十名個股，漲幅最大的是博磊（3581），單周大漲42.69%、收在60.5元，其餘個股漲幅在26%~32%之間。資金偏好半導體、特化、電子高成長與新藥等題材股，尤其是中小型股的短線波動較大，顯示市場對題材與成長性的追捧仍延續。

依漲幅排序為：博磊漲42.69%，收60.5元；昱展新藥（6785）漲32.08%，收282元；高力（8996）漲31.83%，收410元；尖點（8021）漲30.15%，收120元；華東（8110）漲29.57%，收21.25元；群聯（8299）漲29.13%，收829元；精湛（2070）漲28.7%，收48.65元；星雲（8047）漲28.65%，收22.45元；嘉鋼（2067）漲27.06%，收10.8元；博士旺（3555）漲26.73%，收69.7元。

法人表示，儘管美國政府可能關門，但市場對於AI前景的樂觀情緒仍占據主導地位，抵消了外部雜音，推動美股持續走揚。這股信心也傳導至台股，在權王台積電股價續創天價的強勢領軍下，大盤同步刷新歷史高點。

然而，下周即將迎來中秋節及雙十節連續長假，依慣例節前獲利了結賣壓可能隨之浮現。因此，預期台股在短線上將呈現震盪盤堅的格局，宜保持警惕，並著重於高位階個股的風險控管與資金的靈活調度。

