連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

誰買的？台積電最後一盤爆5711張買單 股價創高收1400元 市值36.3兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）再創歷史新高，3日最後一盤爆出5,711張買單，將股價推升至1,400元收盤。（路透）
台積電（2330）再創歷史新高，3日最後一盤爆出5,711張買單，將股價推升至1,400元收盤，上漲35元，漲幅2.56%，市值增至36.3兆元， 影響大盤指數約292點；台股也收在最高的26,761.06點，上漲382.67點，漲幅1.45%， 持續創歷史新高。

台股3日早盤以26,435.1開高，上漲56.71點，台積電以平盤1,365元開出，最後一盤爆出大買單拉升5元股價，終場收在1,400元，創下天價；台積電領軍大盤指數衝高，終場收在26,761.06點，上漲382.67點，本周上漲1,180.74點，周漲幅4.62%。

台積電領軍大盤指數創高，貢獻大盤指數第二高的則是台達電（2308），接下來則是聯發科（2454），另外，緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、智邦（2345）、南電（8046）、鴻海（2317）、華邦電（2344）也是助攻要角。

台積電股價直往1,500元挺進，預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望；外資在法說會前上調台積電目標價，兩家美系外資已發出調高目標價的報告，其中一家將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，重申「買進」評等；另一家將台積電目標價從1,388元上調到1,588元，維持「優於大盤」評等。

證券分析師張陳浩表示，由於台積電第3季的匯率基礎是新台幣29元兌1美元，預估第3季的新台幣營收將大幅增加， 美元營收則是小幅增加， 第3季毛利率將比第2季小幅提升。

張陳浩看好台積電第4季的展望樂觀，他表示，第4季毛利率將比第3季增加， 且預估第4季的毛利率季增幅度將比第3季更大；另外，蘋果iPhone新機銷售熱烈，已出現提早追單的情況，也有助台積電的營運表現。

至於外傳的台美晶片製造「五五分」的訊息，張陳浩預期台積電將會否認，不過， 他強調，其實美國政府希望的是能提高2奈米、3奈米等高階製程在美國的生產比重，因此，預期台積電將會加速2奈米的進度及良率。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

