連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股3日開高續揚，盤中觸及26734.28點、大漲355點，改寫歷史新高，台積電直衝1400元同創新紀錄。中央社
台股3日開高續揚，盤中觸及26734.28點、大漲355點，改寫歷史新高，台積電直衝1400元同創新紀錄。中央社

連假前再創新高，市場多頭氣勢旺，台股3日寫歷史新高點位，收在26,761點，大漲382點，成交量4,630億元，周線大漲1180點，台積電（2330）大漲35元，收最高1,400元，漲幅2.56%，續創新天價。櫃買則收263點，漲幅0.27%。

權值股部分，南電（8046）、華邦電（2344）、奇鋐（3017）、亞德客-KY（1590）等表現較為強勢，而文曄（3036）、康霈*（6919）、嘉澤（3533）、健策（3653）、台塑化（6505）等則表現弱勢。

盤面上類股以電子零組件、半導體、玻陶、電子、電腦周邊、網通等較為強勢，另外油電燃氣、居家生活、塑膠、電子通路、生技、營建等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有晶豪科（3006）、國精化（4722）、中探針（6217）、鈺邦（6449）、南電、富世達（6805）、菱光（8249）、華東（8110）、一詮（2486）、華邦電、義隆（2458）等

而量大弱勢的則有，茂達、聖暉、康霈*、健策、聯鈞、新日興、祥碩、世紀*、力積電、信驊、穎崴、華星光、東元、精測等

統一投顧表示，儘管美國政府關門，市場對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性，美股持續走揚；台積電股價昨日刷下新高價並帶領台股同步創新高。目前台股技術面強勢，加上AI前景的樂觀情緒持續暢旺、iPhone17熱賣等利多有利台股向上輪動，惟下周遇中秋節及雙十節連續長假效應，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

