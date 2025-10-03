快訊

國精化爆量攻漲停寫天價 近兩月大漲兩倍

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國精化（4722）3日強攻漲停，漲幅居冠化工類股，受惠台積電（2330）股價持續創新高，有台積供應鏈特化概念族群人氣大增。該股盤中爆量強攻漲停214.5元，改寫新天價，並站上200元俱樂部。該股近兩月飆漲，從今年8月的70元左右，飆漲達2倍。

國精化是全球UV（紫外線）光固化材料龍頭之一，並積極布局電子化學品，高速運算5G材料（HC材），第一座量產設備已於今年6月投產，公司並表示，設備年產能估達450噸左右，且第二、三套設備也正在建置中。

此外，該公司也在5月股東會上說，其代表性產品PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）新產線預計2026年年初步入量產。PSMA可應用於製造高頻銅箔基板、分散助劑和水性塗料，國精化是全球少數生產該產品的業者。

國精化2025年前八個月營收累計25.6億元，年減6.82%。

台積電3日盤中再創高，熱度也蔓延至化工類股，顯示半導體需求拉動下，市場持續看好電子化學產品。

台積電 漲停

