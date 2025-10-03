快訊

台積電領軍中秋節連假前台股再創新高 貢獻指數前十名清一色是 AI 股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股中秋節連假前持續創新高，領攻主角首推權王台積電（2330），盤中一度衝達1,400元，寫下歷史高價。圖／聯合報系資料照片
台股中秋節連假前持續創新高，領攻主角首推權王台積電（2330），盤中一度衝達1,400元，寫下歷史高價。圖／聯合報系資料照片

台股中秋節連假前持續創新高，領攻主角首推權王台積電（2330），盤中一度衝達1,400元，寫下歷史高價，貢獻大盤指數第二多的台達電（2308）也創下天價，統計貢獻指數的前十名個股發現，清一色都是AI股，其中，創歷史新高的還有登上股后的緯穎（6669）。

台股3日早盤以26,435.1開高，上漲56.71點，台積電以平盤1,365元開出，一度拉升至1,400元，領軍大盤指數衝高，盤中一度拉升至26,734.28點，上漲355.89點，台積電盤中貢獻大盤指數超過200點。

統計影響大盤指數前十名個股，台積電之外，台達電以900元開出後一度拉升至944元，寫歷史新高，同時也貢獻大盤指數的第二名，盤中影響大盤指數約33點；貢獻指數第三名則是聯發科（2454）；之後還有緯穎、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、貿聯-KY（3665）、緯創（3231）、智邦（2345）等。

緯穎早盤以3,405元開出，一度衝達3,540元，寫下歷史新高，且登上股后；董事長洪麗寗指出，目前AI伺服器訂單滿滿，產能已明顯吃緊，訂單能見度已一路延伸至2027年，主要國際客戶持續加碼AI基礎建設，產業前景展望樂觀。

