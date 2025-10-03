美股「十月魔咒」歷史大崩盤居多！台股能否續撐新高？

在美股道指和標普500指數創新高下，截至上午11點整，台股3日盤中最高達26,734點，再度刷新歷史新高，5日、10日線同步上揚，多頭威力十足。法人建議，指數衝高往往伴隨震盪加劇，尤其10月向來是國際市場波動率相對較高，應確保投資組合均衡，切勿盲目追價。

事實上，根據CFRA與S&P Global的統計，自1945年以來，美國股市在十月的平均波動率比其他月份高出約33%，是全年最容易大起大落的月份。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，依據歷史經驗，十月常與市場危機連結在一起，1929年的股市大崩盤、1987年的黑色星期一以及2008年的金融危機，都發生在十月，使投資人心中形成「高風險月份」的印象，進一步加深市場在此期間的敏感度與波動性。

除了心理因素，十月也有結構性原因。首先，許多美股公司會在十月公布第3季財報，若企業表現與市場預期差距過大，股價便可能出現劇烈震盪。其次，基金經理人常在年底前調整投資組合，十月成為再平衡的重要時點，交易量的增加也提高了市場的不確定性。

何彥樟進一步指出，雖然美股十月波動率明顯高於其他月份，但並不代表投資必然虧損。對長期投資人而言，短期下跌往往是進場良機。

在台股頻頻創高之際，何彥樟建議，投資人此時更需保持紀律，避免追高殺低，可透過分散配置、增加防禦型資產或設定停利停損機制來降低風險。長期投資者則應把短線修正視為調整布局的契機，把震盪轉化為進場良機。

此外，短線可嚴守停利停損，長線則鎖定基本面穩健、具防禦性的標的，避免追高殺低，讓波動成為布局的助力。