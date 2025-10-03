台積電領軍大盤再創新高 法人建議可布局這類產業

台積電今日再創新天價，每股最高來到1395元，將向1400元叩關，在台積電帶頭衝鋒的氣勢之下，也使台股繼續大漲，大盤指數最高來到26734.28點。

法人則建議後續在產業布局上面，可關注在長線趨勢維持正向的AI相關供應鏈、多數產品出現供給缺口的記憶體產業、受惠先進製程/封裝需求強勁的相關設備、化學材料、再生晶圓廠。

法人認為目前台積電的現股跟美國ADR（美國存託憑證）仍有約28％的溢價空間，因此即使昨天台積電ADR小跌，但是今天台積電仍大漲。

美國就業數據因政府關門延後公布，不過市場仍認為就業的降溫，加強聯準會降息動向，美股全面收漲，道瓊漲 0.17%、那斯達克漲0.39%、費半指數漲1.94%。

法人分析，由於美國政府關門，影響非農就業數據延後公布，9月ADP就業數據成為市場關注焦點，公布數值意外月減3.2萬人，低於預期，雖然就業明顯降溫，可能引發經濟疑慮，但是提高了未來再降息兩碼的預期，資金浪潮與科技股 AI的趨勢讓市場氛圍維持樂觀，不過法人也提醒，未來是否實現經濟軟著陸，一切皆觀察美國就業數據是否不出現連續性的減幅。

結合技術面觀察，法人分析，指數9月初重返月線之後，頻頻創高，雖然一度技術性修正月線乖離過大的疑慮，但未見失守月線前，多頭依舊握有主導權，然而指數創高過程中，量能略見萎縮，除了留意上漲動能維持在5日均量之上之外，也要觀察後市不宜出現價跌量增的背離走勢。

在上述技術面未見量價背離警訊，指數維持在多頭趨勢中，操作策略在指數頻創高之下，資金輪動加速，不宜過度追價，挑選產業趨勢明確的個股，逢拉回短期均線出現支撐時，再伺機而動。