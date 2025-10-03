美債殖利率變動低、政府關門影響不大！辣媽：只要沒惡化對債市偏向利多
週四，美國公債殖利率變動不大，投資人持續觀察政府暫停運作的後續發展。
10年期美債殖利率下跌約2個基點，報4.088%。
30年期公債殖利率下跌約2個基點，報4.696%。
投資人正評估這一次政府停擺會持續多久，川普與白宮正用前所未有的強硬手段，將停擺升級為政治武器，以逼迫民主黨讓步；但同時民調顯示，多數選民反而認為共和黨應為停擺負責。
兩黨都還在互推責任中，預測市場交易員預期停擺至少持續兩週。
同時在停擺期間一些重要經濟數據不會公布，所以今天的初領失業金數、週五的非農就業數據也不會發布。
這段時間，市場暫時會比較依賴民間公布的相關經濟數據，而政府停擺可能加強市場對進一步降息的預期。
政府停擺的狀況雖然歷史上已經發生過幾次， 但仍需要觀察是否有惡化的跡象，若導致美國主權信用評等被降評，美債波動就會比較劇烈。
如果狀況沒有惡化， 對債券市場反而可能是偏利多。
