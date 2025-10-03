台股直搗26,700關！緯穎 AI 訂單爆滿衝3,540元 「新科股后」登場

台股權王台積電（2330）3日續創1,400元新天價，引領大盤向上突破26,700點大關，但股王信驊（5274）連漲3日後疲態顯露，惟3檔3,000元個股的股后之爭仍持續火熱，早盤緯穎（6669）強漲約5%、飆上新天價3,540元，雖川湖（2059）也續漲逾2%，但仍被摘下后冠，而前世芯-KY（3661）則彈升約1.5%、觸及5日線。

緯穎董事長洪麗寗指出，公司目前手握滿滿的AI伺服器訂單，產能已明顯吃緊，即便台、美兩地廠房同步擴產，仍不足以消化龐大需求，未來必須持續尋覓新建廠地點並規劃備案。她透露，訂單能見度已一路延伸至2027年，主要國際客戶持續加碼AI基礎建設，產業前景展望樂觀。

總經理林威遠亦表示，從輝達（NVIDIA）、OpenAI、甲骨文（Oracle）、Google到Meta等雲端巨頭，紛紛加快投資腳步，顯示AI軍備競賽才正要全面展開。雖然緯穎位於美國的新廠預計年底投產，產能幾近翻倍，但仍難完全滿足市場需求，公司正持續物色合適的建廠地點，其中「供電能量」被視為選址的最關鍵條件。

基本面表現上，緯穎2025年上半年每股盈餘117.93元。8月營收960億元，月增14%、年增198%，累計7~8月營收達成法人原估第3季營收的91%，顯著優於預期。前8月營收5719.06億元，年增171.79%。美系外資預估，緯穎第3季營收季增7%、年增141%，以緯穎2026年的獲利預估來推算，給予23倍的本益比。

緯穎受惠AI產業向榮，下半年以來股價強勢大漲，法人圈也紛紛按讚，多數內外資抱持正向觀點。本周以來外資累計買超984張，三大法人買超654張。