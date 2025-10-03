台積電再飆天價1,375元 市值35.65兆

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電3日開平走高，早盤以1,365元平盤開出，盤中一度拉升至1,375元，續創歷史新高，市值也飆升至35兆6,573億元；台股盤中也衝上26556.36點，步漲177.97點，再寫歷史新高。

台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望；根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

外資在法說會前上調台積電目標價，二家美系外資已發出調高目標價的報告，其中一家將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，重申「買進」評等；另一家將台積電目標價從1,388元上調到1,588元，維持「優於大盤」評等。

有關第3季財報及第4季展望部分，證券分析師張陳浩表示，由於台積電第3季的匯率基礎的新台幣29元兌1美元，預估第3季的新台幣營收大幅增加，美元營收則是小幅增加， 第3季毛利率比第2季小幅提升。

張陳浩看好台積電第4季的展望樂觀，他表示，第4季毛利率將比第3季增加，且預估第4季的毛利率季增幅度將比第3季更大；另外，蘋果iPhone新機銷售熱烈，已出現提早追單的情況，也有助台積電的營運表現。

台積電 新台幣

