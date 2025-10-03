台股早盤漲逾百點再創歷史新高！台積電開平盤、最高來到1,370元

台股3日開盤指數上漲56.71點，開盤指數為26,435.1點。早盤漲逾百點，達26512.36點，再創歷史新高。台積電（2330）開平盤1,365元。

群益投顧表示，市場傳言石油輸出國組織與盟國OPEC+擬定11月大幅提高石油產量，增幅高達10月增產幅度2-3倍，一旦供應過剩油價下挫，可望減緩通膨疑慮。美國大企業紛紛宣布鉅額庫藏股回購計畫，市場預期2025年底前買回庫藏股總額達1.2兆美元創新高，顯示美國企業看好自身營運發展與經濟前景。

現階段美股仍在AI巨頭引領維持強勢格局，台股可望隨美股水漲船高，指數拉回休憩後再度強勢創新高，KD指標向上，短線技術面偏多。留意假期前投資人心態可能轉趨保守，近期台股類股輪動快速，資金主要仍聚焦在具AI概念相關族群，,擇優靈活操作。

操作題材可留意：

1.輝達概念股─輝達9月23日宣布對OpenAI投資高達1,000億美元，將向OpenAI提供其資料中心運算所需的先進晶片與系統，協助部署總用電容量至少10GW、約400萬至500萬顆GPU的AI資料中心。此投資可望加速生成式AI與高效能運算基礎建設需求，晶圓代工、先進封裝與測試、光通訊與高速傳輸及伺服器組裝等四大次產業與半導體供應鏈可望受惠。

2.記憶體族群─市場預期美國星際之門龐大需求在高峰期可望占整體DRAM市場40%，帶動記憶體和儲存需求大升，DRAM與NAND FLASH供不應求，看好銷售及價格回升，市場傳言美光通知對DRAM與NAND全產品暫停報價並暫停洽談⻑約，預期美光DRAM漲幅達二至三成、車用與工業產品漲七成。

周四（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,519.72點，上漲78.62點、漲幅0.17%；S&P500指數上漲0.06%；那斯達克指數上漲0.39%；費半指數上漲1.94%。台積電ADR跌0.12%。

那斯達克指數上漲，主要受助於包括人工智慧晶片領軍企業輝達、蘋果和博通在內科技巨擘的助力。美國聯邦政府已關門停擺，市場預期此事件可能持續兩周或更久；美國官方已預告多項經濟數據恐將延遲或精確度降低，其中，每週初領失業救濟金人數和9月非農就業報告已確定延後。

三大法人周四集中市場合計買超324.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超234億元，投信買超2.3億元，自營商（自行買賣）買超39.2億元，自營商（避險）買超48.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加575口至647口，其中，外資淨空單增加838口至23,187口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,956口至6,757口。

選擇權未平倉量部分，10月F1大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在26,000點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在25,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.4上升至1.45。VIX指數上升0.02至22.69。外資台指期買權淨金額2.76億元 ; 賣權淨金額0.18億元。整體選擇權籌碼面中性。