聯電傳要求供應鏈降價 法人：競爭壓力大 評等維持中立

聯電（2303）傳出對供應商發出通知函，要求在一個月內提出具體且可執行的降價方案，降幅須超過15%，並將自明年1月1日正式生效；法人機構表示，此舉顯示成熟製程競爭壓力大，加上川普關稅帶來不確定因素，訂單能見度低，對後市營運看法維持中立。

市場傳出，聯電向供應商發出通知函，要求在一個月內提出具體且可執行的降價方案，降幅須超過15%，並將自明年1月正式生效。分析師表示，聯電過往確實會要求供應商提供年度折扣，但此次降幅之大、態度之強硬，實屬罕見，顯示聯電在美國製造回流、中國低價競爭等多重壓力下，不得不採取更激烈的成本控管措施。

聯電正展開對上千家供應商，進行全方位成本結構調整計畫，不僅涵蓋矽晶圓、化學品、氣體、製程設備等原材料，也可能波及測試、物流、維修等周邊服務。

另外，智慧型手機、家電與車用電子需求趨緩，市場成長速度放慢，庫存持續去化，但需求未見明顯回補。美中科技對抗與供應鏈重組，讓IDM客戶對價格、風險等管控更為嚴苛。聯電壓低採購價格，不僅因應成本壓力，更是確保長約談判的主導權，並鞏固與車用、工控及消費電子客戶的合作地位。

聯電8月營收月減4.3%、年減7.1%，市場預估聯電第3季晶圓出貨量季增1~3%，產能利用率增加至74~76%，產品美元ASP維持上季水準，毛利率也相當、約28.7%左右，預估第3季每股獲利（EPS）0.74元。

法人機構表示，關稅帶來半導體產業不確定性，聯電與客戶在多個廠區緊密合作進行技術和產品驗證，以降低特定地點的風險並確保供應鏈的韌性。各個產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間。

雖成熟製程競爭激烈，但聯電價格策略會保持彈性，和客戶共同提升市占率，聯電著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化，市場預估今年EPS為2.8元。