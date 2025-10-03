投信認錯回補台股 連三買

台股強漲，投信法人認錯回補，為多頭添兵增將。統計至昨（2）日，投信終止24連賣，轉為連三買，累計買超15.6億元，點火緯創（3231）、鴻海、台積電等電子指標股，有望成為投信第4季重點認養股。

9月以來，外資買超力挺，台股指數一路勢如破竹，9月下旬外資轉為賣多買少，加上市場居高思危，不少主力大戶獲利了結，使得行情震盪劇烈。但隨著三大法人9月底認錯回補，推升指數再上層樓。

最值得注意的是，連續24個交易日賣超的投信，也棄賣轉買，連三買，成為推升台股上漲的新力量。

統計投信近三日大舉買超的前十大市場績優指標股，包括緯創、鴻海、台積電、奇鋐、廣達、群聯、華邦電、致茂、智邦、威剛，股價紛紛強勢大漲。

除台股大漲的吸引力有利資金流入台股基金、ETF外，市值型ETF龍頭元大台灣50規模也隨台股創高刷新規模紀錄，昨天首度突破7,500億元大關，達7,522.5億元，經理費也隨之降至0.1%以下，將成為台股多頭新活血。