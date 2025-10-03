台積電領漲 台股寫五驚奇

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台北股匯市2日雙升，台股多頭士氣如虹。聯合報系資料照
台北股匯市2日雙升，台股多頭士氣如虹。聯合報系資料照

台北股匯市昨（2）日雙升，台股多頭士氣如虹，指數開高收高，台積電（2330）股價大漲40元收1,365元，市值首度突破35兆大關達35.39兆元，創歷史新高領軍，終場加權指數勁揚395點，收26,378點，寫下股期雙市收盤點位創高等五大亮點。

展望後市，包括富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧副總黃文清等認為，台股月線、季線走揚趨勢未變，加上法人持續買超，台積電領軍上攻，台股後市欲小不易，行情向27,000點大關進擊。

台股2日觀盤重點與後市展望
台股2日觀盤重點與後市展望

台股昨日開盤跳空大漲409點，以台積電為首的半導體與AI股領軍，盤中最高漲506點，達26,489點，終場強彈1.5%，寫五大亮點。

五大亮點紀錄，一為集中市場收盤26,378點、台指期收盤26,431點，雙雙創下歷史新高；二是集中市場市值85.2兆元，加計櫃買市場達92.1兆元，改寫歷史新猷；三是台積電股價收盤1,365元、市值35.39兆元，改寫史上新高紀錄。

四是電子類股指數收1,550.78點，市值衝上63.5兆元，刷新歷史紀錄；五為半導體類股指數在台積電的帶動下，上漲20.02點，收796.54點，市值增加至42.2兆元，再度寫下新紀錄。

據證交所資料，昨天盤後鉅額交易中，台積電出現1,450元盤後鉅額交易新天價，共11張，總金額為1,595萬元；不過，也有106張，成交在跌停價1,195元，總成交金額近1.26億元。

三大法人昨買超324.6億元。外資買超234億元，連三買；投信買超2.3億元，連三買；自營商買超88.2億元，連三買。

台積電 台股

延伸閱讀

台股登頂譜6大亮點 雙王台積電信驊同寫天價

股匯雙漲 新台幣連3升收30.415元

台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

相關新聞

法人圈最高目標指數 高盛：台股上看27,800

台股挾國際熱錢流入，近期加權指數見高不是高，昨（2）日再大漲395點收26,378點，改寫歷史新猷。高盛證券在最新「台股...

台積電領漲 台股寫五驚奇

台北股匯市昨（2）日雙升，台股多頭士氣如虹，指數開高收高，台積電股價大漲40元收1,365元，市值首度突破35兆大關達3...

台積電1,600元前哨站 鉅額交易驚見1,450元新天價

護國神山台積電（2330）2日再度刷新歷史新高價，盤中一度來到1,370元，終場以1,365元新高價作收，上漲40元，近...

投信認錯回補台股 連三買

台股強漲，投信法人認錯回補，為多頭添兵增將。統計至昨（2）日，投信終止24連賣，轉為連三買，累計買超15.6億元，點火緯...

法人看台股 四策略布局

美股走揚，激勵台股昨（2）日多頭士氣如虹，在半導體與AI股領軍帶動下，終場強彈395點收26,378點，再衝歷史新高；面...

就市論勢／散熱、BBU、記憶體 聚光

聯準會在9月降息後，市場呈現貨幣寬鬆態勢，支撐美股短期行情。然因先前漲幅較大，第4季整體呈現高檔震盪格局。S&P 500指數成分股今年獲利預估成長雙位數，明年企業獲利雖具上修空間，整體仍需待企業實際調升獲利預期後，才能驅動股市進一步上行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。