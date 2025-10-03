台積電領漲 台股寫五驚奇

台北股匯市昨（2）日雙升，台股多頭士氣如虹，指數開高收高，台積電（2330）股價大漲40元收1,365元，市值首度突破35兆大關達35.39兆元，創歷史新高領軍，終場加權指數勁揚395點，收26,378點，寫下股期雙市收盤點位創高等五大亮點。

展望後市，包括富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧副總黃文清等認為，台股月線、季線走揚趨勢未變，加上法人持續買超，台積電領軍上攻，台股後市欲小不易，行情向27,000點大關進擊。

台股2日觀盤重點與後市展望

台股昨日開盤跳空大漲409點，以台積電為首的半導體與AI股領軍，盤中最高漲506點，達26,489點，終場強彈1.5%，寫五大亮點。

五大亮點紀錄，一為集中市場收盤26,378點、台指期收盤26,431點，雙雙創下歷史新高；二是集中市場市值85.2兆元，加計櫃買市場達92.1兆元，改寫歷史新猷；三是台積電股價收盤1,365元、市值35.39兆元，改寫史上新高紀錄。

四是電子類股指數收1,550.78點，市值衝上63.5兆元，刷新歷史紀錄；五為半導體類股指數在台積電的帶動下，上漲20.02點，收796.54點，市值增加至42.2兆元，再度寫下新紀錄。

據證交所資料，昨天盤後鉅額交易中，台積電出現1,450元盤後鉅額交易新天價，共11張，總金額為1,595萬元；不過，也有106張，成交在跌停價1,195元，總成交金額近1.26億元。

三大法人昨買超324.6億元。外資買超234億元，連三買；投信買超2.3億元，連三買；自營商買超88.2億元，連三買。