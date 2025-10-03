法人圈最高目標指數 高盛：台股上看27,800

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股挾國際熱錢流入，近期加權指數見高不是高，昨（2）日再大漲395點收26,378點，改寫歷史新猷。高盛證券在最新「台股策略報告」中指出，基於三大核心理由，將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調幅13%，為內外資法人圈最高。

觀察內外資對近期集中市場加權指數預測，現由高盛證券以27,800點居冠，其次為永豐投顧的27,500點，再來是群益投顧、國泰期貨-證期顧問的27,000點，另元富投顧26,500點、華南投顧26,000點，而瑞銀證券的樂觀情境假設點位為25,330點。

高盛證券看好台股的三大核心理由，其一，企業獲利成長強勁。高盛證券預估，由於AI需求暢旺，帶動台灣供應鏈強勁增長，推升MSCI台灣今年與2026年企業盈餘成長率分別為14%與18%，上調各1與4個百分點，高於市場共識的14%與16%。

台灣今、明兩年企業成長率，在亞洲各市場中除不及韓國的17%與20%外，幾乎完勝其他各經濟體，如中國大陸、香港、澳洲、新加坡、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等，強勁的基本面支撐是推升股市持續走強的有力關鍵因素。更何況台股前瞻本益比（PE）預估為16.4倍，雖高於10年均值的正0.9個標準差，但仍屬合理。

其次，季節性與聯準會利多。即使台股8至9月已有相當漲幅，但第4季向來是台股表現強勢的季節，加上聯準會啟動降息循環，歷史上在非衰退時期降息對台股尤為有利，因台灣市場對短期利率敏感度最高，使台股仍有走強空間。

第三，資金流動轉趨正向。近來對沖基金積極加碼台股，且本土資金與散戶也開始挺進風險性資產，加上外資9月來已積極回補台積電（2330）持股，儘管其他科技股回補程度僅50%，但整體來看資金流向仍轉佳。

此外，台積電ADR溢價持續擴大，顯示外資法人仍高度偏好；而科技類股依然是推升台股不斷上漲的主要力量，如台積電今年以來已上漲約27%，其餘科技股平均約漲15%，遠優於金融股的4%與非科技股的下跌7%。

法人圈最高目標指數 高盛：台股上看27,800

