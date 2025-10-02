台積電1,600元前哨站 鉅額交易驚見1,450元新天價

護國神山台積電（2330）2日再度刷新歷史新高價，盤中一度來到1,370元，終場以1,365元新高價作收，上漲40元，近期外、內資法人紛紛調高目標價，其中，高盛證券將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，掀起一波競賽，成為市場焦點。除此之外，盤後鉅額交易情況也再度引發話題，出現1,450元的新高價。

根據臺灣證券交易所資料，2日盤後鉅額交易中，以台積電成交值最高，共有12筆盤後鉅額交易，合計成交1,793張，總金額24.31億元，加權平均成交價為1,355.98元，低於一般交易時間的收盤價。

進一步檢視盤後鉅額交易，成交價介於1,195元至1,450元，更是出現透過配對交易完成1,450元新高的盤後鉅額交易，合計共11張，總金額為1,595萬元；不過，仍有106張，成交在跌停價1,195元，總成交金額近1.26億元。

台積電將於16日舉行法說，內外資法人紛紛調高目標價，其中，高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，將台積電目標價從1,370元調高到1,600元。摩根士丹利證券（大摩）則將台積電目標價從1,388元上調到1,588元。

在2日鉅額交易中，比較熱門的還有IC設計龍頭聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等電子股。