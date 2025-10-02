法人看台股 四策略布局

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

美股走揚，激勵台股昨（2）日多頭士氣如虹，在半導體與AI股領軍帶動下，終場強彈395點收26,378點，再衝歷史新高；面對市場驚驚漲，法人建議，投資人目前應採取四大選股策略精準布局，當前是選股勝於選市的黃金時期。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等指出，全球缺乏重大利空，資金面充裕背景下，台股多頭氣勢強勁。儘管短線波動加劇，但整體結構健康，建議投資人可將持股比重維持在五成左右，既能參與上漲行情，也保有應對修正的彈性。

投信法人表示，建議以四大選股策略精準布局。一、內資法人同步買進法：內資法人動向是觀察市場共識最佳指標。篩選近一個月以來，投信與自營商同步買進標的，入列清單包括華邦電（2344）、緯創、南亞科、鴻海、威剛等。

二、外資鎖碼上櫃股：外資在集中市場偏愛權值大型股，但其在上櫃市場買進標的往往更具股價活力；部分中小型股甚至可能有假外資操作現象，股價表現更活潑，篩選近兩周外資買進上櫃股，包括威剛、環球晶、世界、欣銓、雙鴻等。

三、融資增幅助漲法：融資餘額增加代表資金積極投入，是股價上漲助推力。近兩周融資增加顯著個股有力積電、華邦電、仁寶、緯創、群創、國巨等。

四、觀察多空對鎖，判斷主力心態：值得注意的是，部分熱門股如力積電、華邦電等，近兩周出現融資與融券同時增加的「多空對鎖」現象。法人解讀可視為主力資金高度控盤訊號，股價往往走出波段強勢噴出；同時在市場修正時，主力也能利用空單避險、雙向獲利，顯示其對該股票後市信心與操作靈活性。

外資 華邦電 台股

