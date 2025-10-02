新興股市今年來漲幅為美股兩倍 投資機會多元

2025年新興市場強勢反彈，MSCI新興指數最近衝到2021年2月以來新高。法人指出，新興市場投資機會多元，前景看多，投資人可以布局新興股債資產，參與中長線行情。

今年來美元計價MSCI新興市場指數大漲近26%，超越美股S&P 500指數的13%，主要是因為南韓與拉丁美洲股市漲逾四成，加上中國大陸及香港股市表現優異。

其中，南韓股市受惠於半導體景氣循環與政策改革，為今年以來最強亞股。富蘭克林投顧指出，記憶體晶片需求回升，南韓科技股表現優。此外，南韓迅速崛起為全球十大武器出口國，造船業更是全球第二大，規模僅次於大陸。

文化與醫療觀光也是南韓的重要成長動能。富蘭克林投顧指出，今年上半年，南韓化妝品出口達55.1億美元創歷史新高，年增近15%，一度超越美國，成為全球第二大化妝品出口國，僅次於法國。醫療觀光更是爆發性成長，2024年赴韓就醫的外國患者達120萬人，較2023年的60.6萬人幾乎翻倍。

富蘭克林坦伯頓ETF （EMEA）投資策略總監韋勒（Marcus Weyerer）表示，新興市場的機會與風險獨特，各自受到不同政策、結構與周期因素驅動。想要一網打盡，可用紀律嚴謹的多因子ETF策略來選股，綜合考量品質、價值基本面、動能與波動性等因素。

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，投資人可以持續定期定額扣款新興市場/亞洲股票基金，參與長期成長機會；布局新興市場股債平衡基金，以獲取現金流；或是透過複委託方式，投資多因子策略選股ETF。