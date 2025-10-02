元大證存股送獎勵！新開戶抽 iPhone、星宇商務艙機票

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
投資人搶台股ETF先機，把握元大證券2025壓軸回饋。元大證／提供
全球AI應用持續擴張，台股在半導體供應鏈領軍下，第3季創下歷史新高26,394點，具成長潛力的市值型ETF受到許多投資人青睞，根據集保戶股權分散資料統計，台股ETF總受益人數已突破1,130萬人。

看準投資人對台股ETF及焦點個股的中長線布局需求，元大證券推出的「ETF存股計畫」已進入壓軸檔期：即日起至2025年12月31日前新開立證券帳戶，並連續成功買進台股定期定額3個月、交易台股ETF，即可享台股電子交易手續費抵用金回饋，交易台股ETF還有機會抽中星宇商務艙東京雙人來回機票、iPhone最新機型等人氣大獎。

投資人可使用「投資先生APP」一站式完成開戶、設定個人化存股目標，並試算台股ETF定期定額長期報酬、檢視配息紀錄與庫存損益；搭配設定「股息再投入」，將配息再投入股票、ETF或基金，加速長期投資儲蓄、放大資產複利效果。

在科技成長動能加持下，股市進入第4季傳統消費旺季，把握投資機會及早累積資產，還能領手續費抵用金、抽活動豪禮。活動詳情請參考元大證券官網：https://yuantasec.pse.is/77845p。

台股 ETF

