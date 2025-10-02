其陽、友通、邁達特公布9月營收 月增、年增雙成長

佳世達（2352）集團旗下智能方案事業群公司，工業網安廠其陽（3564）、工業電腦廠友通（2397）及SI廠邁達特（6112）2日公布今年9月營收，在季底出貨效應帶動下，三家公司皆交出月增、年增雙成長，其中，其陽9月營收2.3億元，月增25.8%、年增7.39%，月增幅度居三家之冠。

其陽今年第3季營收5.77億元，季減15.77%、年減8.12%；累計其陽今年前三季營收為17.62億元、年增11.47%。

其陽樂觀今年營收、獲利將持續成長，呈現逐季成長態勢。從其陽本業網安來看，客戶持續加單，如美國的客戶跟去年同期相比的話，約有10至20幾%成長。

在其陽母公司友通方面，今年9月營收10.04億元，月增13.57%、年增14.01%。友通第3季營收27.72億元，季減4.41%、年增9.78%；累計友通今年前三季營收為82.72億元、年增25.35%。

展望下半年，友通總經理田芝穎先前表示，從各別業務來看，嵌入式業務今年上半年至今，客戶開案需求相較去年同期有增加，涵蓋醫療、工廠自動化等領域，但關稅政策確實有影響到出貨，比如部分美國客戶在第2季度有希望提前備貨，但從目前來看，下半年客戶仍對AI相關產品有需求，整體來看審慎樂觀。

田芝穎指出，而自動化業務也呈現類似趨勢，但對下半年較謹慎看待；至於在網路安全業務，田芝穎坦言會受到美國關稅影響，但友通旗下其陽在網路安領域客戶產品主要布局中高端市場，目前關稅沒有影響，但未來若有變數，預計影響性相對也比較有限。

至於邁達特今年9月營收19.36億元，月增7.97%、年增39.38%。邁達特今年第3季營收為56.45億元，季減3.75%、年增31.43%；累計邁達特今年前三季營收為162.34億元、年增20.56%。

邁達特持續聚焦雲服務、開源應用、AI賦能、資安防護等四領域，展望後市，邁達特董事長曾文興看好四大領域成長，加上海外子公司調整有成，預估今年營運優於去年。