台股登頂譜6大亮點 雙王台積電信驊同寫天價

中央社／ 台北2日電

台股今天在台積電強勢領軍下，指數開高維持高檔整理，早盤一度飆漲逾500點，終場上漲395.48點，收在26378.39點，台股一舉刷新盤中、收盤指數新高，市值同創高點，權王台積電、股王信驊齊寫天價，盤中並閃現「24千金」，共譜6大亮點。

台股今天跳空開高，早盤指數直衝26489.79點，飆漲逾500點，刷新盤中歷史新高；終場收在26378.39點，上漲395.48點，再度刷新收盤紀錄。

隨著指數與權值股同步衝高，根據證交所公告，台股上市公司總市值再攀新高至新台幣85.2兆元，資金行情延燒，推升整體市場量能。

不過，台股今天8大類股只有機電類股上漲，其他7大類股全數下跌，顯示AI擔綱火車頭，漲勢集中科技、電子族群。

台積電美國ADR頻創高價，持續帶動台積電股價攻勢，今天最高衝上1370元，改寫盤中新天價，終場收在1365元，大漲40元、漲幅3.02%，同步改寫收盤新高，台積電占台股總市值達40.8%，市值攀高至35.39兆元。

高價股股王信驊在外資看好AI伺服器需求強勁、並調升目標價下，今天強勢上攻，盤中觸及5580元，收在5550元，盤中與收盤齊寫新高，進一步鞏固股王地位。

高價股氣勢延燒，川湖、緯穎、世芯-KY穩居3000元俱樂部，健策、大立光、穎崴維持2000元之上，千元股旺矽、嘉澤、創意、台光電、奇鋐、智邦等漲勢亮眼，竹陞科技盤中觸及千元，讓台股盤中一度閃現「24千金」，顯示資金熱度蔓延至高價族群。

投顧分析師指出，台股頻創新高，盤勢由電子權值股與AI供應鏈所主導，隨著台積電2奈米製程即將量產，有望帶動供應鏈營收動能逐季增強，而AI基建能見度明確，相關概念股獲得資金高度關注，市場凝聚多頭氣勢，但必須居安思危，留意高檔震盪。

相關新聞

台積電1,600元前哨站 鉅額交易驚見1,450元新天價

護國神山台積電（2330）2日再度刷新歷史新高價，盤中一度來到1,370元，終場以1,365元新高價作收，上漲40元，近...

外資買超234億元 這檔人氣王獲外資買超3.49萬張、鴻海登外資買超亞軍

台股2日收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超234.09億元，...

不怕中秋節變盤！台股再創新高 節前布局分析師看好這族群

台股教師節連假後連三漲，緊接著將迎來中秋節連假，台股2日續飆歷史新高，似乎不擔憂中秋節變盤，分析師預期， 連假前也可能出...

外資大買、投信小賣！三大法人再加碼317億元 台股狂飆雙天價

美股續強帶動多頭氣勢，台股2日由權王台積電（2330）領軍，盤中一度衝上1,370元新天價，並結合鴻海（2317）、台達...

迎接Q4旺季行情 鉅亨買基金：美、台、日股市為配置核心

全球股市9月逆轉「跌市魔咒」，再創歷史新高，為進入傳統Q4旺季行情奠定樂觀基調。對於投資人最關心的景氣走勢與市場布局方向...

台股續創高！安聯：投資人要留意三風險 須多策略靈活應對

台股大盤指數今天續創新高，步入第四季，台股從除權息旺季轉進傳統旺季，而挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤下挑戰新高...

