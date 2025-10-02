外資買超234億元 這檔人氣王獲外資買超3.49萬張、鴻海登外資買超亞軍

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股2日收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超234.09億元，統計外資買賣超個股發現， 登上成交量冠軍的華邦電（2344）獲得外資買超34,937張，高居外資買超冠軍， 鴻海（2317）則居第二；外資賣超最多的則是力積電（6770）。

台股早盤以26,392.31點開出，上漲409.4點，早盤一度飆至26,489.79點，上漲506.88點，創歷史新高，權王台積電（2330）以1,360元開出，一度衝達1,370元，終場收在1,365元，上漲40元， 漲幅3.02%， 影響大盤指數335點，台股指數終場收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，統計台股本周3個交易日上漲798.07點。

盤面上除由台積電領攻之外，鴻海、台達電（2308）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、台光電（2383）等電子權值股也是上攻的要角；記憶體族群則在美光飆漲8.86%的激勵下，由群聯（8299）跳空漲停領軍、華邦電收漲6.5%、南亞科（2408）也上漲4.59%、威剛（3260）宣布公開收購力肯（1570）， 股價也大漲。

三大法人買超317.93億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超234.09億元，投信賣超4.4億元；自營商買超（合計）88.23億元，其中自營商（自行買賣）買超39.29億元、自營商（避險）買超48.94億元。

統計外資買賣超個股發現，高居成交量冠軍的人氣王華邦電獲外資買超34,937張，居買超第一名，其次是買超鴻海27,157張，買超永豐金（2890）25,587張；另外，買超緯創（3231）14,729張。

不怕中秋節變盤！台股再創新高 節前布局分析師看好這族群

台股教師節連假後連三漲，緊接著將迎來中秋節連假，台股2日續飆歷史新高，似乎不擔憂中秋節變盤，分析師預期， 連假前也可能出...

外資大買、投信小賣！三大法人再加碼317億元 台股狂飆雙天價

美股續強帶動多頭氣勢，台股2日由權王台積電（2330）領軍，盤中一度衝上1,370元新天價，並結合鴻海（2317）、台達...

台積電創天價、AI群攻 台股盤中、收盤指數衝新高

台積電今天大漲40元，收在1365元，再寫天價，AI概念股、記憶體族群齊攻；台股今天開高走高，早盤指數一度飆漲逾500點...

迎接Q4旺季行情 鉅亨買基金：美、台、日股市為配置核心

全球股市9月逆轉「跌市魔咒」，再創歷史新高，為進入傳統Q4旺季行情奠定樂觀基調。對於投資人最關心的景氣走勢與市場布局方向...

台股續創高！安聯：投資人要留意三風險 須多策略靈活應對

台股大盤指數今天續創新高，步入第四季，台股從除權息旺季轉進傳統旺季，而挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤下挑戰新高...

台積電股價創新天價 市值同步創新高達35.4兆元

台積電（2330）今日股價創新天價，盤中最高來到1,370元，終場收1,365元，收盤價仍改寫紀錄，市值同步改寫新高達3...

