外資買超234億元 這檔人氣王獲外資買超3.49萬張、鴻海登外資買超亞軍

台股2日收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超234.09億元，統計外資買賣超個股發現， 登上成交量冠軍的華邦電（2344）獲得外資買超34,937張，高居外資買超冠軍， 鴻海（2317）則居第二；外資賣超最多的則是力積電（6770）。

台股早盤以26,392.31點開出，上漲409.4點，早盤一度飆至26,489.79點，上漲506.88點，創歷史新高，權王台積電（2330）以1,360元開出，一度衝達1,370元，終場收在1,365元，上漲40元， 漲幅3.02%， 影響大盤指數335點，台股指數終場收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，統計台股本周3個交易日上漲798.07點。

盤面上除由台積電領攻之外，鴻海、台達電（2308）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、台光電（2383）等電子權值股也是上攻的要角；記憶體族群則在美光飆漲8.86%的激勵下，由群聯（8299）跳空漲停領軍、華邦電收漲6.5%、南亞科（2408）也上漲4.59%、威剛（3260）宣布公開收購力肯（1570）， 股價也大漲。

三大法人買超317.93億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超234.09億元，投信賣超4.4億元；自營商買超（合計）88.23億元，其中自營商（自行買賣）買超39.29億元、自營商（避險）買超48.94億元。