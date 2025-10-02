外資買超234億元 這檔人氣王獲外資買超3.49萬張、鴻海登外資買超亞軍
台股2日收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超234.09億元，統計外資買賣超個股發現， 登上成交量冠軍的華邦電（2344）獲得外資買超34,937張，高居外資買超冠軍， 鴻海（2317）則居第二；外資賣超最多的則是力積電（6770）。
台股早盤以26,392.31點開出，上漲409.4點，早盤一度飆至26,489.79點，上漲506.88點，創歷史新高，權王台積電（2330）以1,360元開出，一度衝達1,370元，終場收在1,365元，上漲40元， 漲幅3.02%， 影響大盤指數335點，台股指數終場收在26,378.39點， 上漲395.48點，創收盤新高，統計台股本周3個交易日上漲798.07點。
盤面上除由台積電領攻之外，鴻海、台達電（2308）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、台光電（2383）等電子權值股也是上攻的要角；記憶體族群則在美光飆漲8.86%的激勵下，由群聯（8299）跳空漲停領軍、華邦電收漲6.5%、南亞科（2408）也上漲4.59%、威剛（3260）宣布公開收購力肯（1570）， 股價也大漲。
三大法人買超317.93億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超234.09億元，投信賣超4.4億元；自營商買超（合計）88.23億元，其中自營商（自行買賣）買超39.29億元、自營商（避險）買超48.94億元。
統計外資買賣超個股發現，高居成交量冠軍的人氣王華邦電獲外資買超34,937張，居買超第一名，其次是買超鴻海27,157張，買超永豐金（2890）25,587張；另外，買超緯創（3231）14,729張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言