資本市場服務團攜手安侯建業 助力優質企業邁向資本市場

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團於10月1日與安侯建業在台北艾麗希爾頓酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益，並透過進入資本市場發揮協同效應，提升公司治理，擴大營運規模，為進軍國際市場奠定堅實基礎。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心自成立以來30餘年，持續打造多功能與多層次的全方位交易所，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求。此外，櫃買中心的債券市場亦蓬勃成長，展現股債雙核心交易所完整的架構。櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員交易所中表現亮眼，股票的成交值周轉率位居第二，掛牌公司的平均本益比約34倍，顯示櫃買中心具有高度的交易活絡性及合理的本益比。

截至9月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達855家，興櫃公司也已達355家，合計家數已突破1,200家。主板上櫃公司的平均市值約81億元，其中130家公司市值突破100億元，並有八家大型企業市值超過1,000億元，掛牌族群橫跨大中小型企業，且近期亦有AI、數位雲端、資安等輕資產具關鍵技術之公司陸續於櫃買市場掛牌形成產業聚落，因此無論是發展中的中小型成長企業，還是穩健的大型企業，都適合到櫃買中心上櫃掛牌，而公司進入資本市場將可提升企業知名度、吸引優秀人才並滿足發展所需資金，有助於健全營運體質及增進競爭力。

證交所上市一部經理張雪真提到，今年在關稅與匯率波動等外在不確定性考驗下，臺灣資本市場表現仍亮眼。台股加權指數近期突破26,000點，總市值約為新台幣84兆元，成交日均值達3,736億元，顯示我國人才與企業持續精進所累積的實力及競爭力。臺灣不僅以製造見長，更需積極布局前瞻與創新產業，為此，證交所建置「創新板」，採市值為門檻，鼓勵具核心技術等軟實力的企業善用資本市場加速成長，帶動產業升級並強化國際競爭力，進一步擴大資本市場深度及廣度。

安侯建業執行長施威銘則指出，當今全球貿易政策正處於快速且高度不確定的變動期，唯有靈活調整策略、強化競爭力，企業才能站穩腳步，而資本市場不僅是籌資管道，更是協助企業突破困境、加速成長的重要平台。對優質企業而言，進入資本市場不僅能提升品牌價值與治理水準，增強抗風險能力並加速國際化，更是邁向永續發展的重要里程碑。KPMG長期偕同櫃買中心及證交所協助企業IPO、財務規劃及ESG轉型等領域，陪伴許多企業從初創階段走向資本市場。

本次座談會邀集近27家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含半導體、通訊網路、數位雲端、觀光餐旅、能源、汽車工業及電子零組件等，會後與在場與會者充分交流互動，廣獲熱烈迴響。