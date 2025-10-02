不怕中秋節變盤！台股再創新高 節前布局分析師看好這族群

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股教師節連假後連三漲，緊接著將迎來中秋節連假，台股2日續飆歷史新高，似乎不擔憂中秋節變盤，分析師預期， 連假前也可能出現小震盪，但是節前布局先搶「營收績優生」， 包括AI族群的伺服器、散熱、PCB的CCL股、還有CPO股等。

台股早盤以26,392.31點開出， 上漲409.4點，一度飆至26,489.79點、上漲506.88點，終場收在26,378.39點、上漲395.48點，創收盤新高。權王台積電（2330）以1,360元開出，一度衝達1,370元，終場收在1,365元，上漲40元， 漲幅3.02%， 影響大盤指數335點。

統計台股本3個交易日上漲798.07點，緊接著將迎來中秋節的連假，證券分析師張陳浩預期連假前台股可能出現小震盪， 不過在資金行情下，後續仍有行情可期，節前布局以營收優等生為優先標的。

張陳浩表示，看好AI股的伺服器、散熱、PCB的CCL、CPO等族群，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、緯創（3231）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）等營收表現有望交出好成績。另外，雙鴻（3324）、建準（2421）、台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、華星光（4979）、波若威（3163）、惠特（6706）等都值得留意。

統一投顧董事長黎方國表示，台股在5日線未有效跌破，也未在高檔爆量長黑，仍將持續驚驚漲的走勢，在資金行情之下，不預設高點，可沿著5日線操作，由於類股輪動，可留意報價上漲族群，包括記憶體及PCB，另外老AI的散熱、組裝、CoWoS等也值得關注。

