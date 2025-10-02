台股再戰新高 多投資策略成為市場關注焦點

步入第4季，台股從除權息旺季轉進傳統旺季，而挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤下挑戰新高。驅動台股向上動能因子更多轉向成長主題，具主動或成長、高息等因子的「多投資策略」台股主被動式ETF，在台股來到歷史高點與波動度也加大情況下，明顯成為市場關注焦點。安聯投信表示，寬鬆政策周期、增長企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。有鑑於關稅影響放緩，企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面有望繼續支持股市表現；AI結構利基驅動成長引擎，亦抵銷部分負面干擾，故策略上，更需多策略靈活應對一再創高的股市。

根據證交所統計，10月有39檔台股主被動ETF預計配息。在這些近40檔主動被ETF中，包含了老將與新秀，配息機制上有月配、也有季配，更有初登場的新秀加入，成為挹注台股的活水。

安聯投信首檔高息概念的主動式ETF 00984A預估每單位配發0.21元，單季殖利率約2.02%。安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險。

展望第4季，在機會面，首先是AI長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但AI產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

策略上，施政廷表示，近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，且本淨比現階段來到約歷史新高附近，建議挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

至於需留意部分，施政廷表示則有本益比、本淨比都在相對高檔、地緣國際情勢仍存在不確定性可能影響資金流向，以及資金過度集中特定產業等。相較於台股被動ETF多聚焦市值前300大公司，00984A聚焦市值逾100億元、涵蓋500-700檔選股池，更有機會廣泛捕捉成長與高息機會，並有望參與更多產業輪動契機。