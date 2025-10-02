迎接Q4旺季行情 鉅亨買基金：美、台、日股市為配置核心

全球股市9月逆轉「跌市魔咒」，再創歷史新高，為進入傳統Q4旺季行情奠定樂觀基調。對於投資人最關心的景氣走勢與市場布局方向，「鉅亨買基金」指出，美國經濟衰退可能早已結束，且正迎來新一輪景氣循環，加上AI巨頭加速資本支出，將成為長期推升股市的關鍵。建議投資人鎖定美、台、日三大市場，把握景氣復甦與AI浪潮交織下的投資契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，市場普遍將股市創高歸因於聯準會降息，但更深層的原因其實是「衰退落幕」所帶來的景氣回升訊號。美國近期下修非農就業人數引發經濟衰退疑慮，但若從就業人口與勞動人口的變化差值來觀察，顯示美國經濟衰退很可能已於3月至6月間結束。若此判斷成立，美國長短期利差有望回升，而股市風險溢酬則可能下降，整體環境將對美股表現形成正面支撐。

除了景氣循環，全球另一個推動市場的重要引擎正是AI。張榮仁指出，過去市場雖曾憂心AI投資過熱，但從OpenAI等巨頭擴大資本支出，到GPT-5的技術突破，已證明AI應用潛力不僅沒有停滯，反而持續擴張。這股浪潮正在推動算力基礎建設與科技產業升級，並帶動上下游企業快速成長。隨著AI投資效應逐步擴散，美、台、日三大市場更成為全球資金關注的焦點。

在亞洲市場中，台股已率先展現AI紅利。張榮仁分析，雖然內需與房市降溫，讓傳統產業承壓，但出口已現觸底回升跡象。8月製造業PMI雖仍低於榮枯線，但電子與光學產業已接近回升點，顯示復甦潛能逐步浮現。更關鍵的是，台灣身處AI供應鏈核心，從晶片到伺服器形成完整產業鏈，受惠全球AI資本支出浪潮，將使台股後市具備結構性成長優勢。

延續AI效應，日本市場同樣展現復甦力道。張榮仁表示，日本出口自2023年谷底回升，今年7月已恢復正成長，不僅為經濟注入新動能，也同步帶動股市走揚，進而產生財富效應。加上兼職薪資年增率達5%以上，消費動能進一步增強，內需環境更為穩固。雖然房市溫和成長，但資金焦點重新回到出口與消費雙引擎，搭配公司治理改善與產業升級，日本股市的中長期投資吸引力正在提升。

總結來看，全球股市不僅成功破解9月魔咒，更正迎來景氣新循環的起點。搭配AI科技持續推進，美、台、日三大市場已成為最具潛力的核心布局方向。「鉅亨買基金」建議，投資人應趁震盪時積極布局，把握第四季旺季與長期趨勢雙重紅利，為資產累積創造更強的成長動能。