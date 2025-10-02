複委託交易熱 永豐金證券：四大顯著變化

永豐金證券2025年以來複委託投資美股金額顯著增加，7月起更受市場風險偏好度提升帶動，由成長型、槓桿型投資標的擠下避險型，成為熱度極高的選項。永豐金證券為滿足美股複委託客戶海外投資，給出「六大智慧單」市場亮眼下單智慧功能，助客戶免熬夜，也能把握第4季AI布局良機。

永豐金證券內部數據發現，來自自然人的美股交易量自5月起逐步回升，7月明顯增長。永豐金證券資深分析師陳泓睿指出，以美股而言，相較年初，2日國人海外布局換匯成的確低了不少，匯率走勢的確也是支撐國人配置美股意願之一。

永豐金證券觀察，7月後自家複委託海外熱門交易出現四大顯著變化：第一、半導體板塊交易熱度明顯回升，重新進入前段位置；第二、中小型股相關ETF首次進入熱門交易，資金配置範圍擴大；第三、槓桿型產品的交易排名也明顯上升，反映市場風險承受度提高；第四、相較今年上半年川普關稅、使避險需求一度增溫，7月後避險型資產熱度下降，顯示投資人對風險資產的偏好提升。

為助攻國人投資海外證券，永豐金證券提供複委託投資海外股票服務，助投資人輕鬆布局多國股市。投資人不必熬夜盯盤，善用六大智慧單功能：觸價單、限定開盤、限定收盤、分時策略、分量策略與長效單。例如設定長效交易，搭配「觸價單」設定交易條件，最多可在三個月內，市場達到想投資的價格即可觸發下單委託，輕鬆參與市場。

針對美股存股族，永豐金證券更首創「台美股股利再投入」服務，讓投資人只需一鍵開啟，即可享受長期複利的投資效果。自2024年下半年推出，截至8月，美股設定比率破七成，展現用戶對此創新功能的高度擁抱。

展望第4季，陳泓睿認為，AI、半導體與成長股仍是市場關注核心。投資人應聚焦具成長催化劑與護城河的企業，包括雲端運算、半導體晶片及生成式AI應用等領域。此類型產業需求持續增長，展現「逆風吸引資金」韌性，可望成資金持續追逐的焦點。