外資大買、投信小賣！三大法人再加碼317億元 台股狂飆雙天價

美股續強帶動多頭氣勢，台股2日由權王台積電（2330）領軍，盤中一度衝上1,370元新天價，並結合鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、台光電（2383）等電子權值股齊力助攻，大盤指數最高飆升506.88點、改寫歷史新高26,489.79點。不過，尾盤台積電、緯創（3231）、聯鈞（3450）及力積電（6770）等個股遭調節，指數漲幅收斂。終場大盤仍上漲395點，收在26,378點，再創收盤新高，成交值放大至4,896.76億元。三大法人擴大買超317.93億元。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超234.1億元，投信賣超4.4億元；自營商買超（合計）88.23億元，其中自營商（自行買賣）買超39.29億元、自營商（避險）買超48.94億元。

盤面上，台積電、信驊（5274）創高引爆半導體族群多頭熱情，華東（8110）、博磊（3581）強鎖漲停，茂達（6138）、博士旺（3555）等聯袂攻高。

此外，記憶體族群人氣持續升溫，股價以群聯（8299）、廣穎（4973）收漲停最剽悍，商丞（8277）也一度亮紅燈，威剛（3260）、華邦電（2344）雙漲逾6.5%，南亞科（2408）則大漲4.59%；惟力積電叩關30.1元後，帶量震盪走低。

而半導體族群多頭氣勢延燒至特化族群，晶呈科技（4768）、台特化（4772）等雙漲約5%，拉抬上櫃化學指數狂飆2.85%；上市個股也不甘寂寞，由永光（1711）漲5.84%帶隊，中華化（1727）、國精化（4722）、南寶（4766）等也紛紛收高。

觀察今日成交值超過百億元個股有11檔，除力積電與聯發科（2454）收黑外，其餘皆漲。依序為：台積電403.02億元，股價漲3.02%、收1,365元；聯鈞187.19億元，股價漲8.48%、收300.5元；緯創183.24億元，股價漲2.4%、收149.5元；東元（1504）181.15億元，股價漲9.57%、收114.5元；華邦電166.83億元，股價漲6.51%、收36元；鴻海160.5億元，股價漲2.97%、收225.5元；台達電160.41億元，股價漲2.64%、收894元；奇鋐156.96億元，股價漲7.32%、收1,100元；尖點（8021）128.89億元，股價漲6.31%、收118元；力積電125.43億元，股價跌0.72%、收27.7元；聯發科105.46億元，股價跌0.39%、收1,280元。

統計今日成交量超過十萬張個股有6檔。依序為：華邦電成交465,212張，力積電成交438,752張；期街口布蘭特正2（00715L）成交201,790張，股價跌1.07%、收11.05元；東元成交162,262張，緯創成交120,858張；尖點成交112,152張，股價漲6.31%、收118元。