台積電創天價、AI群攻 台股盤中、收盤指數衝新高

台積電今天大漲40元，收在1365元，再寫天價，AI概念股、記憶體族群齊攻；台股今天開高走高，早盤指數一度飆漲逾500點至26489.79點，終場上漲395.48點，收在26378.39點，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高。

台積電美國存託憑證（ADR）、輝達股價頻創高，台股今天開高走高，早盤指數一度飆漲逾500點至26489.79點，改寫盤中高點。

台股加權指數終場上漲395.48點，收在26378.39點，漲幅1.52%，成交金額新台幣4896.76億元，電子股漲2.14%、金融股下跌0.17%、代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.56%。

觀察權值股走勢，台積電成為盤面焦點，今天最高衝上1370元，改寫盤中歷史新天價，終場收在1365元，上漲40元，漲幅3.02%，同步刷新收盤新高。

鴻海收225元、漲近3%，台達電勁揚2.64%，收894元，大立光收紅，權值股普遍力挺指數走高。

盤面族群方面，AI概念股氣勢如虹，伺服器代工廠緯創、廣達、仁寶、技嘉收漲逾2%；散熱股奇鋐大漲7.32%，雙鴻勁揚3.92%，東元因切入資料中心題材放量亮燈漲停。

PCB族群漲跌互見，尖點勁揚6.31%，台光電漲5.28%，健鼎、台燿、德宏等收紅。

另外，記憶體族群在漲價效應帶動下持續發酵，群聯強攻漲停，威剛漲6.69%。